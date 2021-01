U utorak umjereno oblačno sa sunčanim intervalima

U Republici Srpskoj i Federaciji u utorak će biti umjereno oblačno, sa sunčanim periodima.

Ujutro će biti pretežno vedro ili sa malom oblačnošću u većini predjela, oko rijeka i po kotlinama sa maglom, a na sjeveroistoku i istoku oblačno i suvo.

Biće hladno, ali manje nego prethodni dan, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana na istoku će biti promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme.

Očekuje se porast dnevne temperature.

Duvaće slab vjetar, do umjerene jačine, južnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus osam do minus tri, na planinama i u mrazištima od minus 13, a najviša dnevna od jedan do šest, na jugu do osam, a na planinama od minus četiri stepena Celzijusova.