U većem dijelu BiH pretežno sunčano

Danas se u većem dijelu BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme.

U Krajini i na jugozapadu pretežno oblačno vrijeme.

Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 13 do 16, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo 20 ºC

Banjaluka 17 ºC

Bijeljina 17 ºC

Bihać 17 ºC

Livno 18 ºC

Mostar 24 ºC

Zenica 20 ºC

Trebinje 21 ºC

Bioprognoza

Uz povoljnu biometeoroloku prognozu i duže sunčane intervale većina populacije će se osjećati bolje. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u drugom dijelu dana, obzirom da će biti toplije. Takođe, preporučljivo je slojevito se obući, kako bi se po potrebi raskomotili.