U većem dijelu BiH sutra pretežno oblačno, u Hercegovini vedro

U Hercegovini i na jugozapadu BiH sutra preovladavati pretežno vedro. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguća povremena kiša ili lokalni pljuskovi.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni.

Prijepodne očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno i ponegdje sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Poslijepodne se očekuje djelimično smanjenje oblačnosti.

Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 21 stepen, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.