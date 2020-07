U zapadnim i jugozapadnim krajevima jaki udari vjetra

Zbog nestabilnog vremena, te povremene kiše u pojedinim krajevima, savjetuje se opreznija vožnja prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima. Na dionicama u zapadnim i jugozapadnim krajevima upozorava se na jake udare vjetra.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Ormanica na magistralnom putu Srebrenik - Orašje i tunelu Vinac na magistralnom putu Jajce - Donji Vakuf.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica - Stup, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na dionicama: Srebrenik - Šićki Brod (preko rijeke Tinje i u mjestu Drenik), Olovo - Semizovac (preko rijeke Ljubine), na ulazu u Jajce, te na petlji Blatuša kod Zenice. Na ovim lokacijama saobraća se usporeno.

Na magistralnom putu Ljubinje - Trebinje (u mjestu Tulje), svaki dan osim nedjelje, od osam do 14 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put Stolac - Berkovići - Bileća- Trebinje.

Na magistralnom putu Zenica - Nemila (kroz tunel Vranduk) od pet do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do pet sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj - Šićki Brod - Sarajevo i Žepče - Zavidovići – Olovo - Sarajevo.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila, saopšteno je iz BIHAMK-a.