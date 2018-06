UKC RS uskladišti više od 600 tona medicinskog otpada godišnje

BANJALUKA - Univerzitetski klinički centar RS jedina je zdravstvena ustanova u RS koja zbrinjava više od 600 tona medicinskog otpada godišnje na zakonom regulisan i ekološki prihvatljiv način te za to posjeduje ekološku dozvolu, poručeno je s konferencije s međunarodnim učešćem "Upravljanje medicinskim otpadom", koja je održana u UKC RS.

Nabavkom montažnog objekta za odlaganje medicinskog otpada prije četiri godine, UKC RS riješio je odlaganje i skladištenje citostatskog, hemijskog i farmaceutskog otpada, kao i skladištenje uzoraka za patohistološku analizu iz Zavoda za patologiju.

"Mi smo na vrijeme prepoznali značaj pravilnog upravljanja otpadom. Godišnje uskladištimo 600 tona medicinskog otpada u skladu sa zakonskim regulativama Evrope. Uz pomoć Vlade RS i predsjednika RS dajemo sve od sebe da napravimo jedan od najboljih regionalnih centara i to nam polazi za rukom", kazao je Vlado Đajić, direktor UKC RS.

Srebrenka Golić, ministarka za građevinarstvo, ekologiju i prostorno uređenje RS, rekla je da je medicinski otpad jedna od najopasnijih vrsta otpada, ali nije sve što UKC RS proizvodi opasni otpad, jer mnogo toga spada u komunalni.

Istakla je da otpadom mogu da upravljaju licencirane firme i to na propisan način.

"U UKC RS se zbrinjavanje sprovodi u skladu sa zakonom, što su utvrdili i kontrolni organi. Učinićemo sve kako bismo svim medicinskim ustanovama pomogli da se otpad ispravno zbrinjava", rekla je Golićeva.

Ona je rekla da građani lijekove kojima je istekao rok mogu da odnesu u apoteke, čija je zakonska obaveza da ih uzmu.

Ukoliko to apoteke ne prihvate, postoje kontrolni organi, koji će da reaguju, precizirala je Golićeva. Napomenula je i da domovi zdravlja imaju jasno propisan način zbrinjavanja i upravljanja otpadom.

Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, rekao je da su na konferenciji bili eksperti iz evropskih zemalja, od kojih se puno moglo naučiti.

"Sve zdravstvene ustanove imaju zakonsku obavezu da potpišu ugovore s odgovarajućim preduzećima, koja imaju dozvole od nadležnog ministarstva za zbrinjavanje medicinskog otpada, ali mogu to i sami da rade, kao što to radi UKC RS. Prilikom akreditacije i sertifikacije takođe provjeravamo imaju li potpisane ugovore ili, ako to rade sami, da li to rade na zakonom propisan način. To je važno za zaštitu životne sredine, ali i zdravlja pacijenata i radnika", rekao je Bogdanić.

Željko Aleksić, odgovorno lice za upravljanje medicinskim otpadom UKC RS, rekao je da 80 tona otpada iz UKC RS spada u opasan medicinski otpad.

On kaže da UKC ne posjeduje svoje postrojenje za tretman medicinskog otpada niti spalionice i sav svoj otpad predaje ovlaštenoj firmi, s kojom ima ugovor.