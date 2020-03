UKC Tuzla će snositi odgovornost za smrt porodilje

TUZLA - Nakon smrti 20-godišnje porodilje Belme Isić u ponedjeljak u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, direktor ove zdravstvene ustanove Vahid Jusufović danas je najavio velike promjene u Ginekološko-akušerskoj klinici.

Jusufić je potvrdio da je neko zakazao u UKC-u Tuzla te da traži formiranje radne grupe koja će ispitati kompletan slučaj, ali i ostale slučajeve kojih je ranije bilo.

Za ovaj slučaj se saznalo kada je muž preminule žene prijavio UKC Kantonalnom tužilaštvu nakon što je njegova supruga rodila zdravu bebu dječaka i preminula u ponedjeljak.

Tužilaštvo je formiralo predmet i 20 osoba u UKC-u dalo je izjave, a inspektor MUP-a TK je izuzeo dokumentaciju, koja je dostavljena Tužilaštvu TK.

Čeka se i nalaz obdukcije preminule porodilje.

"Ne bih htio prejudicirati odluke jer nemam još kompletan zapisnik i činjenično stanje. Mogu samo reći da se priča o Ginekologiji jednostavno mora završiti - ako treba da krenemo od nule, krenut ćemo od nule, ali napravit ćemo sigurnu kliniku na koju ćemo biti ponosni. Ko je odgovoran? Znate ko je odgovoran. Ako pitate ko je odgovoran u UKC, odgovoran sam ja, načelnik klinike je odgovoran, najodgovornije lice je načelnik klinike", rekao je juče Jusufović.

On je podsjetio da je ova klinika često u žiži javnosti pa je bilo i dolazaka policije, tuča, međusobnih optužbi i da se na to treba staviti tačku.

"Prvi ljudi UKC-a moraju snositi odgovornost i ja kao vršilac dužnosti spreman sam da prihvatim svoj dio", poručio je direktor.

Jusufović je pozvao sve građane koji imaju informacije, one koji su imali neprijatnosti bez obzira na to kada je to bilo, da o tome obavijeste Upravu UKC-a ili Skupštinu TK, koja je također pozvala nadležne da ispitaju slučaj i procesuiraju odgovorne.

"I da ti ljudi koji su napravili neke propuste što je rekao direktor ako se otkrije, da odgovaraju za to. Na kraju krajeva, nestao je jedan mladi život. Ja ispred Skupštine, ali i kao čovjek, imam potrebu da tražim da se nađe krivac", poručio je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK.