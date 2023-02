UNRS traži obrazloženje nadležnih o oduzimanju telefona banjalučkom novinaru

​Udruženje novinara Republike Srpske očekuje od Ministarstva unutrašnjih poslova RS, kao i nadležnih sudskih vlasti obrazloženje razloga oduzimanja mobilnog telefona novinaru redakcije Euroblica.

Njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Udruženje novinara Republike Srpske očekuje od Ministarstva unutrašnjih poslova RS, kao i nadležnih sudskih vlasti detaljno, jasno i pravovremeno obrazloženje razloga oduzimanja mobilnog telefona novinaru redakcije Euroblica.

U suprotnom bi se ovakav potez mogao protumačiti kao pritisak na redakciju i novinara Nikolu Moraču lično. Upravo to smatra redakcija Euroblica i iznijela je to u svom zvaničnom saopštenju. Takva atmosfera u javnosti obavezuje na oglašavanje UNRS, ali i nadležne organe. I to u što hitnijem roku.

Posebno je neprihvatljivo istrajavanje na tome da novinar otkrije izvor, što se kosi sa fundamentalnim načelima profesije. Zbog toga je ovo pitanje izuzetno važno u smislu policijske i sudske, odnosno pravne prakse u odnosu prema novinarima. Kako u konkretnim slučajevima, tako i uopšte.

Ukoliko policija želi da otkrije gdje "cure" informacije iz njihovih redova, to nikako ne može biti preko leđa novinara, kojima je mobilni telefon osnovno sredstvo za rad i privređivanje.

Oduzimanjem mobilnog telefona ne ugrožava se samo pravo na privatnost pojedinca, što je grubo i neprijatno iskustvo svakom čovjeku, bio on novinar ili ne, već se to može tumačiti i kao uskraćivanje mogućnosti za rad.

UNRS, takođe, apeluje na kolege i cjelokupnu javnost da se ovakvim nemilim događajima ne pristupa stihijski i lično, kao što je do sada bio slučaj. Neprihvatljivo je i da se u slučajevima osude, odnosno podrške, nastpupa selektivno, što je uvriježena praksa kolega i njihovih udruženja koja se finansiraju iz inostranstva. Samo univerzalnim, jedinstvenim i sistemskim pristupom; možemo značajno i trajno ograničiti ovakve atake na privatnost pojedinca i novinarske profesije.

UNRS, ovdje ne vidi težište krivice na policiji, jer bi policija oduzela sve i pritvorila svakoga, ukoliko joj se to omogući i olakšava joj posao. Problem je u sudskim vlastima, koje su jedine ovlaštene da narede tako drastične mjere narušavanja prava građaninu. Sudske vlasti ne rade transparentno, pravovremeno i univerzalno; što je jedan od najvećih problema društva u Repblici Srpskoj.

UNRS će nastaviti da se bori i za bolje uslove života i rada novinara, kao i za bolju Republiku Srpsku uopšte."