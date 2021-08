USK boluje od nedostatka medicinskog kadra

BIHAĆ - Stanje u zdravstvenom sektoru na području Unsko-sanskog kantona opterećeno je brojnim problemima, a jedan od gorućih je nedostatak medicinskog kadra.

Prema riječima Murisa Halkića, ministra zdravstva u Vladi USK, taj problem je izražen u većini zdravstvenih ustanova, a posebno u Kantonalnoj bolnici u Bihaću.

"Prema informacijama kojima raspolažemo, situacija je posebno kritična kada je u pitanju srednji medicinski kadar, a posebno onaj koji je educiran za rad u kovid ambulantama, također tu je i problem anesteziologa, kojih je nedovoljno i rade na više radnih mjesta, kao i liječnika specijalista određenih profila. To su stvari koje su u ovome trenutku vrlo kritične", kaže Halkić.

Prema njegovim riječima, problem bi mogao eskalirati ukoliko se obistine najave i prognoze o predstojećem četvrtom valu epidemije virusa korona, jer se ponovo očekuje znatno povećanje broja oboljelih pacijenata. Zdravstvene ustanove na području Unsko-sanskog kantona, prema nekim procjenama, tokom protekle tri godine napustilo je više od stotinu zdravstvenih radnika, od čega četrdesetak ljekara, među kojima veliki broj specijalista. Odliv medicinskih radnika donekle su zaustavile restriktivne mjere usljed pandemije virusa korona, ali je potreba za ovim kadrom u zemljama Evropske unije i dalje izražena, pa se očekuje nastavak negativnih kretanja.

"Evidentan je hronični nedostatak i odlazak liječnika specijalista iz ovdašnjih zdravstvenih ustanova i to se pod hitno mora aktuelizirati. Vjerujte, veliki broj liječnika već duže vremena radi iznad granica svojih mogućnosti jer nema ko da ih zamijeni", kaže predsjednik Sindikata liječnika i stomatologa USK Nedim Kurtagić. On dodaje kako odlazi i srednji medicinski kadar, s obzirom na to da je velika potražnja za ovim stručnim profilima, posebno u Njemačkoj, koja je omiljena destinacija ovdašnjih medicinara. Glavni razlozi ove negativne pojave koja prijeti da ugrozi temelje ovdašnjeg zdravstvu su loš ekonomski i socijalni položaj te katastrofalni uslovi rada. Također, iz sindikata koji okupljaju medicinske radnike upozoravaju i na neusvajanje novog kolektivnog ugovora o radu, na koji se već dugo čeka, problemi su zastarjela oprema i tehnologija s kojom rade i brojna druga pitanja. U vrijeme pandemije svi problemi su eskalirali, jer su medicinari premoreni i ukoliko ne dođe do adekvatnog vrednovanja našeg rada, bojimo se da zdravstvu prijeti definitivna erozija", upozoravaju iz pomenutih sindikata.