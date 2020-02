Učenici i nastavnici koji su se vratili iz Italije u kućnoj izolaciji

SARAJEVO - Ministar obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo Zineta Bogunić izjavila je na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo da joj je direktor jedne sarajevske osnovne škole poslao e-mail u kojem je moli da obavijesti poslanike o njihovom putu u Italiju da ne bi došlo do pogrešnih interpretacija i panike u javnosti.

Naime, kako je rekla ministrica Bogunić, direktor je zajedno sa dva nastavnika i 12 učenika stigao sa ekskurzije iz Italije, da su slobodno prošli i da su se prijavili epidemiološkoj službi i da su svi, uslovno rečeno, u kućnoj izolaciji.

"Samo je direktor imao temperaturu, on smatra da je to od premora i da je sada nema. Ostali su u toj kućnoj izolaciji. Ovo govorim javno, da ne bi došlo do panike. Znate kako su ljudi skolni da manipuliraju time, počnu da se plaše, nestat će nam sve sa polica...", kazala je Bogunić, prenosi televizija "N1".