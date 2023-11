Učenici napisali projekte, novac dobili od Omladinske banke

DOBOJ - U želji da poprave uslove u kabinetima praktične nastave, dobojski srednjoškolci su naoštrili olovke, napisali projekte, te od Omladinske banke dobili novac za realizaciju svojih ideja.

"Našim projektom želimo postići da svaki učenik razvija svoje manuelne vještine i priprema se za rad u zdravstvenim ustanovama, kao i za praktičnu nastavu koja počinje već u trećem i četvrtom razredu. Kabinet je opremljen aplikatorima za intramuskularnu aplikaciju lijeka. To će nam, naravno, mnogo olakšati jer prije smo na spužvama morali raditi, to je za lociranje kako se daje lijek i za samo sticanje vještine", objasnila je Nataša Nešić, učenica Medicinske škole.

"Potpisani projekat 'Učionica kroz moje oči' pruža nama učenicima mogućnost kreiranja vizuelnog okruženja učionice, a profesorima pruža mogućnost unapređenja nastave. S tim postižemo brže usvajanje znanja, što i jeste cilj školovanja. Opremili smo tri učionice u školi", kazao je Dušan Radić, učenik Saobraćajne i elektro škole.

Osim srednjoškolaca, Omladinskoj banci su se, između ostalih, obratili i iz jedne ovdašnje seoske škole.

"Mi smo realizovali projekat 'Siguran prostor za igru svima', broj korisnika je više od 200 učenika različitih uzrasta. Mi smo napravili igralište jer je to ruralna sredina koja se nalazi na granici između RS i FBiH, to je jedno selo u kojem nema igrališta. Nažalost, sve je manji broj učenika koji pohađaju tu školu, sve je manji broj djece koja gore žive. Željeli smo da nešto za njih uradimo, za njihovu sreću i zadovoljstvo i osluškivali smo šta im je potrebno. Naravno, tu ne dolaze samo djeca koja pohađaju osnovnu školu, nego i ona koja su već završila, djeca iz drugih, okolnih ruralnih područja", kaže Anđelika Peulić, bibliotekarka u OŠ "Petar Kočić" Sjenina Rijeka.

Željko Pauković, direktor programa Omladinske banke Fondacije "Mozaik", kazao je da su podržani projekti kojima se stavljaju u funkciju prostori u ruralnim sredinama koji se ne koriste ili su uređeni prostori za mlade i lokalnu zajednicu.

"Naravno, tu su i projekti koji se tiču edukacije, uključivanja mladih sa poteškoćama i njihov pristup društvenim aktivnostima. Što se tiče mikrobiznisa, podržavamo frizerske salone, proizvodne djelatnosti koje se bave pravljenjem namještaja i druge uslužne djelatnosti", rekao je Pauković.

"Važno je napomenuti nekoliko činjenica, a to je da je u 2023. realizovano 20 novih projekata, mikrobiznisa - to je jedna činjenica, a druga činjenica je da ćemo potpisati novi sporazum o saradnji za period do 2026. i da ćemo grant za mikrobiznis sa dosadašnjih 2.000 maraka podići na 5.000 maraka. Ukupna vrijednost ovih 20 projekata je bila 56.500 maraka", izjavio je Slavko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Doboja.

