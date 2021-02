Udruženje "4+": Višečlane porodice su ponosne porodice i fenomeni

BANJALUKA - Iako im je pandemija virusa korona otežala i usporila rad, u Udruženju "4+", koje brine o pravima i interesima višečlanih porodica, kažu da neće odustati od planiranih inicijativa.

"Planiramo nastaviti započeto, jer mi ispred Udruženja tražimo već godinama penzionisanje majki sa četvoro i više djece, a to je jedan od najbitnijih vidova pronatalitetne politike. Podnosili smo i inicijativu za povećanje dječjeg dodatka, da to bude minimum 100 KM po djetetu, od čega ne odustajemo. Čak bi sada trebalo da bude i više, jer svakog dana je sve skuplje, a troškovi i izdaci su veći", govori za "Nezavisne" Jovan Radovanović, predsjednik Udruženja "4+".

Radanović navodi da je pandemija dodatno otežala ionako težak život višečlanih porodica, a navodi i podatak da je nezaposlenost tih porodica između 65 i 70 odsto.

"Imate mnogo ljudi koji žive na selu, siju, drže stoku, jednostavno se bore cijeli život. Valja dizati četvoro i više djece, školovati ih, davati za mjesečne karte, za udžbenike, za sve što je potrebno učenicima i studentima", govori Radanović.

Prema riječima Radanovića, višečlane porodice su ponosne porodice, a njihovi životi su na ivici egzistencije i kako se bore, to samo one znaju. On smatra da ih vlasti vide samo pred izbore, kad im odnesu nekakav paketić.

"To su ljudi fenomeni, jer ako imate porodicu koja ima četvoro ili petoro djece, a ne radi nijedno u njoj, pitate se kako uspijevaju preživjeti. Dešavalo nam se da djeca nisu mogla ići u školu jer nije bio isplaćen na vrijeme dječji dodatak i nisu mogli kupiti mjesečne karte te tako pojedina djeca nisu mogla ni putovati. Mi već godinama tražimo da mjesečne karte budu besplatne za višečlane porodice kako bismo im olakšali tu svakodnevnu borbu. Sada čekamo da se konstituiše nova vlast na opštinskim nivoima pa da ponovo tražimo, između ostalog, i te mjesečne karte", navodi Radanović.

U Udruženju želje ne kriju, ali ne vjeruju da će se ostvariti uz ovakav tempo i situaciju.

"Krenuli smo s pričom da majke više djece treba da dobiju pravo na penzionisanje, da naši poslanici i vlast vrednuju te majke koje su rodile četvoro i više djece i želimo dječji dodatak", navode u Udruženju.

Ako se ne pronađe način na koji ćemo zadržati mlade i na koji ćemo stimulisati rađanje, kome ćemo ostaviti sve ovo što gradimo i radimo, pitaju u Udruženju "4+".

"Ostaće nam samo starci i penzioneri u ovoj državi. Treba zadržati mlade, treba pronaći načine, a mi im nudimo prijedloge. Nije nemoguće realizovati ih. Djeca su budućnost Republike Srpske", ističe Radovanović.