Udruženje samohranih roditelja nema svoje mjesto za okupljanje

​Udruženje samohranih roditelja "Ponos" od juna 2017. godine nema prostor u kojem bi održavali sastanke i pružali podršku svojim članovima, tako da su im društvene mreže jedini način komunikacije za važne informacije.

Dijana Miljatović, predstavnica Udruženja, rekla je da oni ne mogu da konkurišu za prostor koji bi im dodijelio grad jer iako bi dobili prostor besplatno, nemaju novca da plaćaju režije.

"U susret nam često izlaze Jevrejski kulturni centar, Udruženje 'Zdravo da ste' i Kulturni centar IHTUS, zahvaljujući kojima uspijemo održavati aktivnosti Udruženja i podijeliti pomoć", kazala je Miljatovićeva.

Prema njenim riječima, Udruženje ima nekoliko donatora, ali je u pitanju jednokratna pomoć kojom ne mogu da ispune potrebe i pomognu svim članovima.

"Naše udruženje ima oko 200 članova, i to varira već nekoliko godina. Imamo jednu donatorku koja nam često pomaže i donatora koji uglavnom za praznike podijeli hranu za nekoliko porodica koje su naši članovi i to je uglavnom to", rekla je Miljatovićeva.

U Udruženju su dodali da je većina članova nezaposlena, a da samo oko 20 odsto čine samohrani roditelji.

"Prema zakonu, roditelj koji diže sam dijete ne smatra se samohranim roditeljem ako je drugi roditelj živ, bez obzira na to što ne učestvuje u dizanju djeteta ili djece na bilo koji način", kazali su u Udruženju.

Dodali su da je osnovno pravo djeteta pravo na normalan život, na oba roditelja i da ne brine o finansijama, a da danas postoje porodice koje gladuju zato što se iz nekog razloga toleriše da se alimentacije ne plaćaju.

"Drago nam je što se polako diže svijest o tome i očekujemo i nadamo se da će se u budućnosti nešto uraditi po tom pitanju ili jednostavno da se tako nešto ne toleriše", rekli su u Udruženju.

Pomoć sa polumaratona

Na ovogodišnjem Banjalučkom polumaratonu, koji će biti održan 12. maja, dio kotizacije biće doniran Udruženju samohranih roditelja "Ponos" i Udruženju građana "Zdravo da ste".

"Apelujemo na sve da kupe što više humanitarnih brojeva čime bi pomogli našem udruženju i usrećili što više mališana", rekla je Dijana Miljatović, zakonska predstavnica Udruženja.