Ugažen snijeg otežava saobraćaj na planinskim predjelima

BANJALUKA - Na putnim pravcima u višim planinskim predjelima i preko prevoja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija usporeno zbog ugaženog snijega i poledice, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Saobraćaj je otežan na putnim pravcima Sarajevo-Sokolac-Rogatica, Trnovo-Foča, Vlasenica-Han Pijesak, Mrkonjić Grad-Mliništa, Banjaluka-Čađavica, Kotor Varoš-Teslić, Karanovac-Kneževo-Ugar i Šipovo-Novo Selo.

Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Povodom pravoslavnog Božića do ponoći je zabranjen prevoz eksplozivnih materija na području BiH, a zbog proslave Dana Republike Srpske u srijedu, 9. januara, od ponoći do 10. januara do 6.00 časova, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija na području Srpske.