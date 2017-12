Ugostitelji u RS traže ukidanje odredbe o potpunoj zabrani pušenja u lokalima

Molimo vas da vaša iskustva i zapažanja prilikom korištenja aplikacije za komentarisanje podijelite sa nama.

Komentari: 3

Dado

Gluposti, kakvo smanjenje prihoda..ljudi ce ici radije u kafanu jer ce se osjecati svjezije i zadovoljnije. Brzo ce to shavatiti i pusaci. Da li bi bilo ok da u kafani npr covjek koji pije pice s vremena na vrijeme malo poprska covjeka do sebe ili vise njih jer mu je mozda interesantno i osjeca zadovoljstvo da to uradi sebi ali i drugima? Koja je razlika sa cigaretama?