Ugostitelji u RS zadovoljno trljaju ruke: Građanima i posljednja marka završi u kafani

BANJALUKA - Da naš narod voli da ide u kafanu, pa neki ostavljaju i posljednju marku uprkos ekonomskoj situaciji, pokazuje i podatak da je promet u ugostiteljstvu u Republici Srpskoj u trećem tromjesečju 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine veći za 18,3 odsto.

"U odnosu na drugo tromjesečje 2017. godine veći je za 15,9 odsto, u odnosu na prosjek 2016. godine veći je za 26,5 odsto, a u odnosu na prosjek 2010. godine veći je za 65,5 odsto", kazali su iz Zavoda za statistiku RS, dok podaci za posljednje tromjesečje lani još nisu sumirani.

Tako ne čudi činjenica da ugostitelji zadovoljno trljaju ruke, jer su imali pune ruke posla, ali, kako kažu, ukoliko bi stupio na snagu Nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, svakako da bi "osiromašio" promet, jer bi veliki broj gostiju pušača odustao od kafana.

Zoran Kajkut, predsjednik Udruženja potrošača "Reakcija" Banjaluka, kazao je da naš narod voli da ide u kafane, a kako ističe, dosta turista dolazi u najveće gradove Srpske pa i ne čudi činjenica da je ugostiteljstvo profitiralo.

"Ljudi sjede po kafanama bez obzira na to koliko imaju para u džepu i bez obzira na to da li su to možda posljednje pare koje imaju, a tome najbolje svjedoči podatak da kad god prođem centrom Banjaluke u toku radnog vremena, mogu vidjeti da su sve kafane pune i da nema praznog mjesta", kazao je Kajkut.

Dodao je da su se ugostitelji potrudili da pruže najbolju ponudu.

Zoran Petoš iz Udruženja potrošača "Don" Prijedor ističe da je u RS sjedenje po kafanama tradicija.

"Ljudi koji su nezaposleni odvajaju posljednju marku da bi otišli na kafu. Kada gledamo zapadne zemlje, tokom radnih dana po kafićima i kafanama mogu se vidjeti samo turisti, dok lokalno stanovništvo malo posjećuje kafane. Kod nas su tokom radnog vremena kafići puni, a konzumira se i alkohol", kazao je Petoš.

On smatra da izmijenjeni Zakon o akcizma koji je stupio na snagu ne bi trebalo da utiče na ugostiteljske usluge, odnosno ne bi trebalo da digne cijene u ugostiteljskim objektima.

Željko Tatić, predsjednik Udruženje ugostitelja RS, ističe da je ovakav trend povećanja prometa svakako na svjetskom nivou i da se treba truditi da se zadrži.

"Evidentno je da je promet ugostiteljskih objekata u RS svake godine sve veći. Sama Banjaluka bilježi veliki broj turista, a samim tim se pune ugostiteljske kase", kazao je Tatić.

Ističe da je ugostiteljstvo privredna grana koja bilježi rast i to treba da se iskoristi. Kako kaže, ukoliko bi došlo do zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima, to bi umanjilo godišnji prihod oko 10 odsto.

Prema njegovim riječima, budući da je od 1. februara na snazi izmijenjen Zakon o akcizma, nije isključeno da ugostitelji dignu cijenu, ali samo ukoliko bi došlo do povećanja cijena mlijeka i brašna. Zasad su najave da neće doći do povećanja cijena mlijeka niti pekarskih proizvoda.