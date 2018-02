Ugovoren prevoz tijela Banjalučanina iz Kanade, sahrana za tri sedmice

VANKUVER, BANJALUKA - Tijelo Duška Šurlana, tridesettrogodišnjeg Banjalučanina koji je preminuo u Kanadi, biće prevezeno za oko tri sedmice u Banjaluku, gdje će biti i sahranjen.

"Potrebno je toliko vremena zbog komplikovanih procedura sa ambasadom i pogrebnim društvom. Čim budem znala tačan datum, obavijestiću njegove najbliže i medije", navodi Milica Spasojević-Supar, njegova prijateljica iz Vankuvera i inicijator akcije na internetu za prikupljanje novca kako bi se platili troškovi transporta Duškovog tijela.

Ističe da se putem veb-stranice "GoFundMe", američke besplatne platforme za prikupljanje sredstava, odazvalo 111 ljudi i prikupljeno je 9.595 dolara.

S obzirom na to da je cilj prikupiti 10.000 dolara, Milica vjeruje da će ostatak novca ubrzo sakupiti.

Prema riječima Duškovih prijatelja i komšija iz banjalučkog naselja Kumsale, prikupljeno je i više nego dovoljno novca.

"Na zahtjev Boška Šurlana, Duškovog brata, prestali smo prikupljati novac. Zahvalio je svima koji su učestvovali i nesebično pomogli", naveli su Duškovi drugari u Facebook grupi namijenjenoj prikupljanju pomoći za porodicu.

Podsjećamo, Duško je došao u Vankuver prije devet mjeseci da bi svoj život nastavio u Kanadi, no splet okolnosti mu to nije dozvolio, srce mu je otkazalo i on je preminuo.