Ugovori za 455 stambenih jedinica u RS

BANJALUKA - U Banjaluci su danas potpisana 24 ugovora za izvođenje radova na 455 stambenih jedinica na području 26 opština u Republici Srpskoj za izbjegla i raseljena lica i povratnike, ukupne vrijednosti oko 16,5 miliona KM.

Stambene jedinice se rade u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja - potprojekata "BiH dva", "BiH pet" i "BiH šest".

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Miloš Lučić rekao je novinarima u Banjaluci da je završetkom građevinskih radova planirano da 455 porodica dobije krov nad glavom.

On je naveo da je cilj Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja da se do 2022. godine izgradi 3.200 stambenih jedinica i dodao da ih je do sada izgrađeno 1.830.

Lučić je rekao da su najveći donatori ovog programa EU, Vlada SAD, te Švajcarska, Danska i Italija.

Direktor Fonda za povratak BiH Bojan Ninković rekao je da se, od 24 ugovora, 15 odnosi na izvođenje radova, a devet na stručno-tehnički nadzor nad radovima.

Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Ljubo Ninković naglasio je da je riječ o izgradnji 440 kuća, te objekta sa 15 stanova.

On očekuje da će u narednih godinu dana biti stambeno zbrinuto 455 porodica.