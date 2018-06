Ujedi insekata napunili ambulante

BIJELJINA, GRADIŠKA - U ovo doba godine ljudi su izuzetno izloženi riziku od ujeda insekata, a posebno krpelja i komaraca, što pokazuje povećan broj pacijenata u domovima zdravlja u RS, te je potrebno pravovremeno reagovati.

Maja Šešlija-Ugrinić, specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Bijeljina, kaže da je posebno povećan broj ugriza krpelja u posljednje dvije sedmice.

"Samo u mojoj ordinaciji bilo je tri do pet vađenja krpelja u zadnje dvije sedmice. Nažalost, prema svim informacijama koje dobijamo, većina tih krpelja je zaražena i nosioci su lajamske bolesti. Zbog toga nakon ujeda krpelja propisujemo antibiotsku terapiju tri sedmice", rekla je Šešlija-Ugrinićeva i dodala da ljudi ne žele da piju tako dugo antibiotike, ali kad saznaju kakav je rizik, onda to i prihvate.

Naglasila je da nakon ujeda insekta nikako ne treba češati mjesto uboda, jer se tako razvija infekcija, te ako se radi o ujedu krpelja, ne smije se ništa dirati, nego treba doći do prve zdravstvene ustanove da krpelja odstrani medicinsko osoblje, koje je za to obučeno. Ona savjetuje da se koristi zaštita za tijelo koja odbija insekte.

Sonja Đurić, doktor medicine u Domu zdravlja Gradiška, kaže da je dolaskom toplijeg vremena povećan broj pacijenata koji se javljaju zbog uboda insekata.

"Opasni po djecu su ubodi pčele, stršljena, ose, te ujed krpelja, posebno ako je prisutan duže od 24 časa, a dijete ne dobije antibiotsku zaštitu protiv navedene bakterije", kaže Đurićeva.

Ona ističe da su najbrojniji ubodi komaraca, ali da se pacijenti ne javljaju zbog toga, jer su simptomi blagi i to je svakodnevni problem svih nas.

"Ubodi insekata generalno nisu opasni, ali kod određenih osoba, odnosno kod djeca koja su alergična na ubode pojedinih insekata, stanje zna biti opasno i ugrožava život. Ubodi krpelja znaju biti opasni ako je insekt zaražen bakterijom iz roda Borelia, koje su uzročnici lajamske bolesti", rekla je Đurićeva.

Branislav Lolić, pedijatar iz Banjaluke, kaže da ugriz ili ubod može biti veoma neugodan, da izaziva bol, svrbež, crvenilo i otok.

"Ugriz i ubod mogu uzrokovati po život opasne simptome kod alergičnih osoba, a one nisu previše česte i javljaju se kod jedan do tri odsto populacije", rekao je Lolić. On kaže da simptomi najčešće traju dva-tri dana i nisu intenzivni.

"Ako lokalna reakcija traje više dana i praćena je upalom limfnih sudova i čvorova, te povišenom temperaturom, treba razmišljati o sekundarnoj infekciji. Znatno rjeđe se javljaju sistemske reakcije, a veliki je problem ako više insekata odjednom ujede", rekao je Lolić i dodao da simptomi zavise od mjesta ujeda, te da nakon ujeda mjesto treba hladiti vodom ili ledom te treba izvući žaoku tupom stranom nokta.

Nakon kraćeg hlađenja, mjesto ujeda potrebno je namazati kortikosteroidima ili antialergijskom kremom, te ukoliko je bilo alergijskih simptoma, obavezno je da se uradi alergološka obrada.