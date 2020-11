Ujedinjena Srpska: I mi imamo program za lica s invaliditetom

BANJALUKA - Ujedinjena Srpska saopštila je da je Gradski odbor te partije Banjaluka usvojio još u februaru Program izjednačavanja mogućnosti lica s invaliditetom u Republici Srpskoj, koji predviđa da budu politički aktivna i uključena u rad političkih stranaka.

"Izvjestiteljka po ovoj tački bila je Dušica Lipovac, osoba s invaliditetom, aktivna članica Ujedinjene Srpske, predsjednica Aktiva žena US Starčevica i aktuelna kandidatkinja US za odbornicu na predstojećim lokalnim izborima, koja je ujedno i sačinila program", navode iz US.

Oni ističu da je stoga netačno da samo jedna partija u BiH PDP ima kompletan program za osobe s invaliditetom, a kako je navedeno na konferenciji koja je održana 4. novembra u hotelu "Courtyard Marriott".

"Naš program sadrži sve elemente koji su navedeni da su bili predmet sporne analize pod naslovom 'Pristupačnost ostvarivanja biračkog prava za osobe s različitim vrstama invaliditeta u BiH', a koju su sproveli Organizacija amputiraca UDAS, Helsinški parlament građana Banjaluka i Udruženje građana "Nešto više" i to u vrijeme kada je Ujedinjena Srpska već imala usvojen program", tvrde oni.