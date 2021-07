Ujeo ga poskok: Osjetio sam kako me nešto "klepi'', kao iglom

GORAŽDE - Goraždanin Muhamed Bukva preživio je ujed zmije, a nakon nekoliko dana provedenih u bolnici još se oporavlja.

Sve se desilo u selu Bukva kod Goražda, ispod kuće gdje se Muhamed dan ranije igrao s unucima.

"Pretpostavljamo da je u pitanju poskok jer me ujeo dosta visoko, u predjelu koljena. Samo sam osjetio kako me nešto 'klepi'', kao da me iglom ubode. Pobjegnem odatle, za neke dvije minute noga poče oticati, a onda mi je i jezik počeo trnuti. Uzmem aspirin, zaključam kuću i u auto do Hitne pomoći. Infuzije i serum sam dobio, a protuotrov sam kupio. Malo me koljeno još boli. Sad sam oprezan jer kažu da na mjestu gdje vidiš jednog poskoka u krugu od 50 metara traži i drugog, jer se navodno kreću u paru", kaže Bukva.

Uprkos ovakvim iskustvima, profesor na Odsjeku za biologiju PMF-a Sarajevo Suvad Lelo smatra da BiH skoro da i nema opasnih zmija.

"Opasan je taipan u Australiji, zmija koja u glavi ima toliku količinu otrova da može ubiti 100 ljudi. Ili Hydrophis, zmija, takođe, iz australske oblasti. Indijci imaju poslovicu, kada vas ujede kobra, sjednite pod najbliže drvo i umrite kao čovjek. A ovdje imamo našeg poskoka, koji je, kao, najopasnija zmija. Njegov ugriz može proizvesti fatalan ishod, ali procent takvih slučajeva je ekstremno mali", pojašnjava prof. dr. Suvad Lelo.

U slučaju ugriza zmije svojim studentima prenosi ono što su njemu kazali ljekari - podvezati mjesto iznad ugriza i što prije doći do ambulante, ali ne juriti bezglavo i pod velikim stresom, jer opasnost ipak nije tolika.

"Prvo je da stanete, jer vas je poskok, definitivno, uočio ranije. Ako mu ne predstavljate opasnost, on skoro u pravilu bježi na suprotnu stranu. Nema potrebe za bilo kakvom reakcijom. Ako odlučite da proganjate zmiju koja vas ugrizom može poslati u bolnicu, onda ste svjesni rizika, zmija će se braniti kako zna i umije", ističe Lelo.

Već dugi niz godina istražuje i piše o misterioznom svijetu gmizavaca, koji kod ljudi izaziva strah, ali su zmije koristan dio lanca ishrane jer nas rješavaju prekobrojnog prisustva miševa.

