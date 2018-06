Ujutru sunčano, poslijepodne mogući pljuskovi

BANJALUKA - Tokom vikenda u BiH se očekuje pretežno sunčano vrijeme.

U drugoj polovini dana razvoj oblačnosti će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Uz grmljavinske oblake će biti jačih udara vjetra.

Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje od 16 do 20.

Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 26 i 31 stepen Celzijusa.

Prognoza za veće gradove u BiH:

Sarajevo + 26 ºC

Banjaluka + 27 ºC

Bijeljina + 27 ºC

Bihać + 27 ºC

Livno + 21 ºC

Mostar + 29 ºC

Zenica + 26 ºC

Trebinje + 27 ºC

Nedelja

Toplo i pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana razvoj oblaka uz rjeđu pojavu pljuskova sa grmljavinom, uglavnom na sjeveru i istoku. Lokalno su mogući i jači pljuskovi. Na jugu ostaje pretežno sunčano. Minimalna temperatura vazduha od 10°C do 17°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25°C do 31°C, u višim predjelima od 22°C.

Ponedeljak:

Pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Tokom popodneva na istoku razvoj oblaka uz ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom. Pljuskovi će se javljati uglavnom u brdsko-planinskim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od 10°C do 16°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27°C do 33°C, u višim predjelima od 23°C.

Utorak

Nastavlja se vrlo toplo i sunčano vrijeme. Tokom popodneva na istoku razvoj oblaka uz povremene pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će se javljati uglavnom u brdsko-planinskim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od 10°C do 17°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26°C do 32°C, u višim predjelima od 22°C.