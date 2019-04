Ukazano na rast broja pogibija i povreda na radu, i ministar će u obilazak gradilišta

BANJALUKA - U narednom periodu namjeravam da obiđem građevinske firme, gdje je najveći broj povreda na radu, te da se na licu mjesta uvjerim koji su razlozi povećanog broja povreda na radu, rekao je danas Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS.

"Ministarstvo je sačinilo kvalitetnu informaciju za proteklih deset godina, otkako je u primjeni Zakon o zaštiti na radu, i iz te informacije je vidljivo da broj povreda na radu, kako lakših, težih, tako i onih sa smrtnim ishodom, raste", naglasio je Milunović na konferenciji "Stanje i perspektive zaštite na radu u RS".

Prema njegovim riječima, u 2018. godini je taj broj bio najveći u proteklih deset godina, otkako se primjenjuje Zakon o zaštiti na radu, te je, kako kaže, lakše povrijeđeno 1.474 radnika, teže 79, a 14 povreda je bilo sa smrtnim ishodom.

"Cilj ove konferencije, koja se održava povodom Svjetskog dana zaštite na radu, upravo je da svi učesnici svojim kritičkim mišljenjem doprinesu boljem stanju u ovoj oblasti, nakon čega će Ministarstvo sprovesti javnu raspravu o primjeni zakona u ovoj oblasti", naveo je Milunović, te dodao da će to biti osnova na kojoj će se zasnivati strategija zaštite na radu, koja je planirana za 2020. i 2021. godinu.

Momčilo Đekanović, rukovodilac Odsjeka inspekcije rada u Inspektoratu RS, kazao je da je najbitnije podići svijest u oblasti zaštite na radu, kako bi stanje bilo unaprijeđeno.

"Smatramo da je to mnogo bolji pravac nego represivne mjere. Kazne u oblasti zaštite na radu su određene zakonom i one iznose od 2.500 do 15.000 KM za jedan prekršaj, a naravno da, ako ima više prekršaja, mogu se i zbrajati", pojasnio je Đekanović, te dodao da su kazne za blaže prekršaje od 2.000 do 10.000 KM i od 1.500 do 7.000 maraka.

Naglasio je da je u posljednjih godinu-dvije došlo do ekspanzije u građevinarstvu na području RS, te je samim tim i veći broj aktivnih gradilišta, a i povreda na radu.

"Najčešći uzroci povreda na radu su nedovoljno primjenjivanje propisanih mjera zaštite na radu, bilo od strane poslodavca ili radnika, ali i zbog nedovoljnog nadzora od strane onih koji bi trebalo da budu na gradilištu, a tu se prvenstveno misli na radnike zadužene za zaštitu na radu", ističe Đekanović.

U Inspektoratu RS su saopštili da je za tri mjeseca u 2019. godini u RS pet ljudi poginulo na radnom mjestu i to troje u građevinarstvu i dvoje u rudarstvu.

"Dogodilo se i 17 težih povreda na radu, od kojih dvije u građevinarstvu, jedna u elektroprivredi, dvije u šumarstvu i drvnoj industriji i 12 u ostalim djelatnostima", upozorili su u Inspektoratu.

Podsjetili su poslodavce i radnike na značaj pridržavanja mjera zaštite na radu kako bi se očuvalo zdravlje radnika, te naglasili da bezbjedno radno mjesto treba da bude prioritet i poslodavaca i radnika.

Dodali su da je u cilju podizanja svijesti o značaju poštivanja, unapređivanja i primjenjivanja mjera zaštite i zdravlja na radu Republička inspekcija rada u 2018. godini realizovala inspekcijsku kampanju pod nazivom "Gradimo bezbjedno - radimo bez rizika", sa posebnim akcentom na radove na visini.

Brojke

1.474 radnika ukupno povrijeđeno lani

79 teže povrijeđenih

14 poginulih