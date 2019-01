Ukazano na značaj osnaživanja mladih žena

BANJALUKA - Udruženje za kulturu, afirmaciju i savjetovanje ''KAS'' organizovalo je juče u Banjaluci konferenciju ''Supporting Peace, Reconciliation and Conflict Prevention through Young Women’s Empowerment and Engagement'', u okviru koje su održana interdisciplinarna i multidisciplinarna predavanja i edukativne radionice sa ciljem ukazivanja na značaj osnaživanja mladih žena.

Bilo je riječi i o značaju njihovog aktivnog učešća u procesima podržavanja mira, pomirenja i prevencije konflikta.

Konferencija predstavalja jednu od aktivnosti u okviru istoimenog projekta čija implementacija traje od oktobra prošle do februara ove godine.

Konferencija ''Supporting Peace, Reconciliation and Conflict Prevention through Young Women’s Empowerment and Engagement'' okupila je djevojke i žene starosne dobi od 18 do 30 godina. Realizaciju konferencije, kao i cjelokupnog projekta, podržava Alert Fonds.