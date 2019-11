Ukradena sajla: Upitna ski sezona na Bjelašnici?

Hoće li dvosjedna žičara raditi predstojeće ski sezone na Bjelašnici još uvijek je upitno. Nakon nedavnog skandala, kada je pred pripremu za zimsku sezonu uočeno da nedostaje 650 metara sajle koja se nalazi na stubovima visine od 10 do 25 metara, ekipa „Avaza“ boravila je na licu mjesta.

Kradljivci još uvijek nepznati, čekaju se rezultati policijske istrage, ali sve još visi u zraku.

"To se desilo u posljednjih 15 dana. Naši ljudi su ustanovili prilikom početka rada remonta na toj žičari da fali sigurnosni kabal zajedno sa nosivom sajlom. Vrijednost tog kabla, ako je otišao u prodaju sirovina, što rade ti sitni lopovi, nema neku vrijednost", rekao je za "Avaz" Sanin Smajić, saradnik za kontrolu i analizu usluga Ski Centra Bjelašnica i Igman.

Riječ je o bakarnom kablu s 12 žica koji šalje signal o ispravnosti stubnog mjesta, odnosno signalizira kvar na stubu. Bez njega, rukovodilac žičare ne može primiti informaciju, a to bi značilo i visok rizik za korisnike dvosjeda.

"U prevodu sad trenutno žičara ne može raditi bez bezbjednosti. Bilo kakav kvar, ukliještenje neke korpe može dovesti do obaranja stuba jer je to prejak motor koji vuče skijaše i korpe koje sve to nose", rekao je Smajić.

Dok se kabal ponovo ne instalira, žičara će stajati u mjestu. Procedura nabavke je pokrenuta, međutim, s obzirom na to da je riječ o javnom preduzeću, čekanja su izvjesna i podrazumijevaju i vrijeme i novac. "Sad trenutno o gubicima ne možemo znati iz razloga što ne znamo kakva će biti sezona, da li će biti snijega ili neće. Međutim, gubici su ogromni to je sigurno preko 30-40 hiljada maraka štete načinjeno", ističe Smajić.

Iz preduzeća ZOI’84 ranije su saopštili kako je krađa sajle još jedan pokušaj sabotiranja, koji osim finansijske štete prijeti zaustavljanju priprema za sezonu.

"Nova uprava ZOI’84 će, pored svega što će poduzeti policija i tužilastvo, samostalno preduzeti odlučne korake u zaštiti svoje imovine i bezbjednosti posjetilaca i svim sredstvima koje zakon dozvoljava zaustaviti pokušaje sabotaža i zasutavljanja uvođenja reda na olimpijskim planinama i preduzeću u cjelini", naveli su iz KJKP "ZOI'84".

Sa stanjem u Ski Centru i ukradenom imovinom ZOI-a upoznata je policija, Komesar, Tužilaštvo, Vlada Kantona Sarajevo te premijer Edin Forto. S obzirom na to da su poduzete mjere prijave iz KJP ''ZOI'84'' navode da se okreću pozitivnim pričama.

"U narednoj sezoni koja je pred nama biće i noćno skijanje na stazi Kolijevka i trenutno se izvode radovi na postavljanju rasvjete za noćno skijanje", rekao je Smajić.

U posljednjoj fazi rada je postavka ''underskina'', a u toku su i radovi na novoj stazi, ističu iz ZOI-a. Međutim, dok se čekaju prve pahulje na Bjelašnici, sve je još uvijek pod znakom pitanja.