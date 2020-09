Ulica u Italiji nosi ime Dragana Cigana, heroja iz Čelinca

Veliko herojstvo ne smije da bude zaboravljeno. Takvu uspomenu na dramatično spašavanje dvoje male djece iz pobješnjelog mora u Italiji, čuva tabla s natpisom u ulici koja je ponijela ime Dragana Cigana, heroja iz Čelinca.

Tog se dana Dragan nije nimalo dovumio kada je u pobešnjelom moru ugledao dvoje male djece kako se dave. Odmah je skočio u talase, i pohitao prema mališanima čiji su roditelji skamenjeni stajali na obali.

Djecu je stigao da izbavi iz zagrljaja smrti, ali on nije uspio da izađe iz mora, jer je bio neplivač!

Uspomenu na njegov podvig u Italiji danas čuva ulica koja je ponijela ime Dragana Cigana, s ciljem da se takvo herojstvo nikad ne zaboravi, prenosi Informer.

Dragan Cigan iz Banja Luke je 2007 godine na plazi u italijanskom gradicu skocio u nemirno more u kome se dvoje dece davilo i uspeo da ih spasi dok je on sam izgubio zivot. Dragan nije znao da pliva. Prisutni na plazi, kao ni roditelji nisu imali hrabrosti da skoce u more. pic.twitter.com/vlO8hj116Q