Umjereno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom

Tokom vikenda se u BiH očekuje umjereno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom u Bosni.

U Hercegovini sunčano.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu od 29 do 34 stepena.

Temperature za veće gradove u BiH

Sarajevo 27 ºC

Banjaluka 29 ºC

Bijeljina 28ºC

Bihać 28ºC

Livno 22C

Mostar 33C

Zenica 27 ºC

Trebinje 29ºC

Bioprognoza

Slično kao u proteklom periodu, svježije tokom jutra, ugodnije uz umjerene temperature, potom će doći do djelimičnog pogoršanja opšte slike. Sa porastom temperatura i osjet sparine će biti nešto izraženiji. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti u drugom dijelu dana.