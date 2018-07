BANJALUKA / SARAJEVO - ​Danas se u BiH očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme.

Tokom dana, razvojem oblačnosti moguća je kiša i kratkotrajni pljusak.

Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 16 do 21, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu od 28 do 31 stepen Celzijusa.

Sarajevo + 26ºC

Banjaluka + 27ºC

Bijeljina + 26ºC

Bihać + 27ºC

Livno + 21ºC

Mostar + 31ºC

Zenica + 26ºC

Trebinje + 27ºC