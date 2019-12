Da­nas će biti umje­re­no do pre­težno oblačno vri­je­me u BiH. Po ko­tli­na­ma i uz ri­ječne to­ko­ve sa ma­glom i su­ma­gli­com. Po­sli­jepo­dne i u večer­njim sa­ti­ma u većem di­je­lu ze­mlje očeku­je se ki­ša. Vje­tar slab do umje­ren, južni i ju­go­is­točni. Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od 0 do 6, na ju­gu do 9, a dne­vna od 6 do 12, na ju­gu ze­mlje do 14 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Sa­ra­je­vo +8ºC

Ba­nja­lu­ka +11ºC

Bi­je­lji­na +10ºC

Bi­hać +11ºC

Li­vno +6ºC

Mos­tar +10ºC

Ze­ni­ca +7ºC

Tre­bi­nje +11ºC