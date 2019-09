U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Poslije podne, u centralnim i jugozapadnim područjima sa slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom.

Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku do 30 Celzijusovih stepeni.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: