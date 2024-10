UniCredit banka Banja Luka i "Iskra" zajedno u ružičastoj misiji

Zaposleni UniCredit banke Banja Luka istrčane kilometre na Banjalučkom maratonu "konvertovali" su u donaciju Savezu žena oboljelih od karcinoma dojke "Iskra".

UniCredit banka Banja Luka, već tradicionalno, pruža podršku svim ženama oboljelim od karcinoma dojke podstičući razgovor o ovoj važnoj temi i podižući svijest o značaju rane prevencije ovog oboljenja, kroz humanitarne i druge aktivnosti.

I ove godine - zaposleni UniCredit banke Banja Luka pridružili su se ružičastoj misiji te dali svoj doprinos obilježavanju mjeseca borbe protiv ove opake bolesti, a na 4. banjalučkom maratonu trčali su sa posebnom motivacijom i ciljem.

Uz puno volje, zajedničkim snagama, oznažujući jedni druge, UniCredit trkači su ispunili svoj cilj i ukupno istrčali 110 kilometara, koje su "konvertovali" u donaciju za podršku aktivnostima Saveza žena oboljelih od karcinoma dojke "Iskra".

Ustupljena fotografija

Povodom podrške zaposlenih ovoj važnoj misiji i donacije za Savez "Iskra", direktorica Identiteta i komunikacija i članica Menadžment tima UniCredit banke Banja Luka, Marija Panić je izjavila: "I ove godine, uz podršku naših zaposlenih, željeli smo, na jedinstven način pružiti podršku svim ženama oboljelim od karcinoma dojke te im pokazati da nisu same. Kišnog jesenjeg dana, bili smo dovoljno motivisani da korak po korak stignemo do cilja, trčeći sa posebnom svrhom na čemu posebno zahvaljujem svim našim UniCredit trkačima. Takođe, u znak podrške ovoj važnoj temi, u toku mjeseca oktobra, UniCredit mobilnu aplikaciju 'obojili' smo u pink boju koja je simbol ove borbe, podsjećajući sve naše klijente i zaposlene na značaj rane prevencije. "

Predsjednica Saveza žena oboljelih od karcinoma dojke "Iskra", Suzana Kekić, zahvalila se na donaciji i dugogodišnjoj podršci i tim povodom izjavila:

"Svaki dan je nova prilika. Svako od nas treba biti zahvalan, što baš danas, ima priliku za ljubav i sreću. Svake godine, posebno tokom mjeseca oktobra, uviđamo da zaista nismo same, što meni lično, ali i članicama Saveza daje novu energiju i snagu. Naša misija je da dođemo do što većeg broja žena i da ih motivišemo da bez kompromisa i odgađanja, odlaze na preventivne preglede, jer to je prvi korak i najsigurniji put ka izlječenju. Hvala UniCredit banci Banja Luka i njenim zaposlenima na snažnoj podršci, koju nam pružaju već dugi niz godina."

UniCredit banka Banja Luka nastavlja osnaživati zajednice u kojima posluje podrškom organizacijama, projektima i aktivnostima od značaja.

