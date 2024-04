Unikatne olovke od starog novinskog papira čuvaju prirodu, ali i zdravlje

SMEDEREVSKA PALANKA - Kompanija "New Pen" iz Smederevske palanke jedina je firma u Srbiji koja se bavi proizvodnjom olovaka i bojica, ali ono što ove olovke čini drukčijim od svih ostalih na tržištu je to što su napravljene od starog novinskog papira, zbog čega su one u potpunosti ekološke.

Kako je u razgovoru za "Nezavisne novine" rekao vlasnik ove kompanije Dragan Marković, njihove olovke su unikatne, jer izgled olovaka zavisi od toga šta se štampa u novinama.

"Na ideju smo došli jer niko u Srbiji ne pravi olovke i bojice i dok sam istraživao kako se ovi proizvodi prave, uvideo sam da se u Kini i Indiji proizvode od starih novina. Od tada za mene više nije bilo upitno čime ćemo da se bavimo", kazao je Marković, dodajući da su godinu dana radili istraživanja na koji način da od novina naprave ove proizvode, te da su od kompanije u Kini dobili specifikacije na koji se način ove olovke proizvode.

"Tada smo odlučili da iz Kine uvezemo mašine za pravljenje olovaka. Međutim lepak koji se koristi u Kini i Indiji je na bazi smole, što nije ekološki, a ni zdravo, jer znamo da su deca sklona grickanju olovaka. Pronašli smo jednu malu kompaniju iz okoline Pančeva koja proizvodi lepak na bazi kukuruznog skroba", rekao je Marković, navodeći da su zbog toga "New Pen" olovke ne samo ekološke, već su sigurne i za zdravlje korisnika.

"Mi imamo kompletne analize naših proizvoda koje smo radili u Zavodu za javno zdravstvo u Beogradu. Dobili smo analize za evropske standarde i imamo CE sertifikat koji garantuje da su nam proizvodi usaglašeni sa standardima Evropske unije", rekao je Marković, ističući da im je izuzetno bitno da njihovi proizvodi budu ekološki održivi, jer kako kaže, cijelog života se trudio da bude ekološki osviješten.

Kompanija je osnovana 2018. godine, ali kako kaže Marković, sa prodajom proizvoda počeli su 2022. godine.

"Tokom 2019. godine smo istraživali, jer ne odgovaraju sve novine našim proizvodima, što zbog kvaliteta, što zbog formata. Došli smo do saznanja da su 'Politikina' izdanja idealna za naše olovke", rekao je Marković, dodajući da su poslije toga počeli da sakupljaju stara izdanja novina po kafićim te da su do kraja te godine pronašli stalnog distributera, koji im dobavlja izdanja koja nisu prodata.

Dodao je da je njihov proizvod prvo isprobao sin koji je tada bio četvrti razred osnovne škole i djeca njihovih prijatelja, ali da ih je pandemija kovida-19 omela, te su početak prodaje morali odgoditi.

Istakao je da 97 odsto njihovog poslovanja čini izvoz u evropske zemlje, kao što su Njemačka, Poljska, zemlje Beneluksa, Austrija, Mađarska, Grčka, Rumunija, Moldavija, ali da još nisu svoje proizvode izvezli u BiH.

"Nažalost, u BiH još nemamo prodaju. Pokušavali smo sa nekim kompanijama da napravimo posao, ali jedan od razloga zašto nismo uspjeli je i to što su novine od kojih pravimo svoje olovke pisane na ćirilici", kazao je Marković, dodajući da su skoro uvezli izdanja novina iz Njemačke koje su na latinici, te da se nadaju da će uskoro svoj proizvod plasirati i na bh. tržištu.

Za proizvodnju 3.000 olovaka, kako Marković navodi, treba jedan dan, ali brzina pravljenja olovaka će vjerovatno uskoro biti i do tri puta veća, jer planiraju nabaviti još dvije mašine koje automatski ubacuje grafit u novine.

"Mi isečemo novine na određenu dužinu, da bi se urolala olovka na sedam milimetara debljine, a na početku smo svaki grafit ubacivali ručno. Da bismo unapredili proizvodnju, osmislili smo dve mašine koje automatski ubacuju grafit, a prošle godine smo dobili novac od Razvojnog programa Ujedinjenih nacija za još dve takve mašine, koje bi proces proizvodnje trebalo da ubrzaju na oko 10.000 olovaka dnevno", kazao je Marković, dodajući da im je bitno da su njihovi proizvodi kvalitetni.

Pernice od stare garderobe

Srbijanska kompanija "New Pen", pored ekoloških olovaka i bojica napravljenih od starog novinskog papira, pravi i pernice od stare garderobe.

Kako je kazao Dragan Marković, vlasnik ove kompanije, njihove pernice su u potpunosti ekološke, jer nemaju ni ciferšlus, već se vežu.

