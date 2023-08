Univerzitet u Banjaluci mora Gaćanoviću da isplati zaostale plate

BANJALUKA - Pravda zna biti spora, ali nije nedostižna, i jedna je vrsta satisfakcije što imam dokaz da sam sa radnog mjesta, godinu dana pred penziju, dobio otkaz na neosnovan i nezakonit način, počinje svoju priču za "Nezavisne novine" Mićo Gaćanović, banjalučki profesor i pronalazač, dobitnik najprestižnijih nagrada iz nauke.

"Bio sam profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci od 1992. do 12. avgusta 2019. godine, kada sam dobio otkaz. Bio je to šok za moju porodicu i mene i nisam mogao da vjerujem šta me je snašlo godinu dana pred penziju. Dobio sam otkaz nenajavljeno, u vrijeme godišnjeg odmora, a tim činom su željeli da zgaze sve što sam ja ostvario i radio, i da me sa mojoj porodicom ostave na ulici. Da su moje tvrdnje tačne pokazalo se i dokazalo na sudu. Sve je to stidno i sramno. Ja sam uvijek na strani mladosti i budućnosti, a ovo što se meni dogodilo i što se događa generalno u našem društvu je katastrofa", priča Gaćanović.

Ističe da se profesionalno ostvario na svakom polju, kao i da je 1990. godine na Svjetskom salonu "Eureka" u Briselu nominovan za "Oscara za nauku", a 2001. godine okitio se najvišim priznanjem briselskog salona - Velikom lentom.

"O mom naučnom radu dovoljno govori i to da sam magistrirao i doktorirao na sopstvenom izumu - eliminatoru statičkog elektriciteta. Nakon sramnog otkaza koji sam dobio najviše sam se stidio svoje žene i djece, jer sam iz jednog svijeta gdje sam bio vrhunski i cijenjen došao do toga da u pošti saznam da sam dobio otkaz. To je bio takav šok da sam čak i pao sa stepenica i sad imam problema sa kičmom, moguće da to traje još od tada, ko zna", kaže Gaćanović.

Napominje da Banjalučki univerzitet presudom Osnovnog suda u Banjaluci treba da mu isplati neisplaćene plate i nadoknadu troškova.

"Prošlo je više od mjesec dana i niko se ne javlja, ne pada im na pamet da plate, ali meni je najveće zadovoljstvo što sam dokazao da sam čestit i da sam pokazao porodici i drugima da nije do mene krivica za otkaz, jer ljudi počnu sumnjati u sve i svašta. Htjeli su da unište moj dignitet, ali nisu uspjeli, a sada kad treba da plate - to će platiti narod iz budžeta, a oni i dalje rade po svome. Žao mi je mladih ljudi, oni su najviše ugroženi u ovom društvu, a meni više niko ne može ništa. Pored novčanih sredstava koja mi duguju, dužni su mi i javno izvinjenje", kaže Gaćanović.

Goran Marić, advokat profesora Gaćanovića, kaže za "Nezavisne" da se profesori Univerziteta biraju na period od šest godina, a profesor Gaćanović je imenovan 12. aprila 2012. u zvanje vanrednog profesora na period od šest godina.

"Kad je Univerzitet u Banjaluci raspisao konkurs za izbor nastavnika za užu naučnu oblast elektrotehnika 31. avgusta 2018. godine, na konkurs se prijavio profesor Gaćanović. Zakonom o visokom obrazovanju i Uputstvom Univerziteta propisano je da se imenuje komisija za pisanje izvještaja za izbor u nastavničko, odnosno naučno zvanje, koja je dužna da u roku od šest mjeseci dostavi izvještaj. Međutim, komisija je rasformirana pa je imenovana i druga komisija koja je rasformirana zbog ostavki članova. Zbog činjenice da u roku od šest mjeseci komisije nisu dostavile izvještaj, konkurs je proglašen neuspješnim, te je profesoru uručeno rješenje Univerziteta od 17. jula 2019. godine o otkazu ugovora o radu. Dakle, profesor Gaćanović dobija otkaz jer su dvije komisije Univerziteta rasformirane zbog ostavki članova komisije iako na njihov rad profesor nije mogao uticati, već samo nadležni u Univerzitetu", kaže Marić.

Dodaje da je 13. oktobra 2022. godine Osnovni sud u Banjaluci presudom usvojio tužbeni zahtjev tužioca i utvrdio nezakonitost rješenja o otkazu te obavezao Univerzitet da profesoru isplati neisplaćene plate i nadoknadi troškove postupka.

"Prvostepenu presudu je potvrdio Okružni sud u Banjaluci 16. maja 2023. godine i to je sada završen pravni proces. Međutim, dok su sudski procesi trajali, profesor Gaćanović ispunio je uslove za penziju i nije dočekao satisfakciju da se vrati studentima i bude ispraćen sa fakulteta uz priznanja i zahvalnice. Profesor Gaćanović je ipak zadovoljan što je pred pravosuđem u Republici Srpskoj dobio pravnu zaštitu i satisfakciju jer je dokazao da su nadležni na Univerzitetu u Banjaluci prema njemu postupili nezakonito. Međutim, ni poslije presude Okružnog suda u Banjaluci od 16. maja 2023. godine nije dobio izvinjenje sa Univerziteta od onih koji su ga nezakonito uklonili s Univerziteta i nanijeli mu ogromnu duševnu bol", kazao je Marić.

S Univerziteta u Banjaluci su za "Nezavisne novine" kratko prokomentarisali da je Mićo Gaćanović bio angažovan kao vanredni nastavnik na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

"Po isteku izbornog perioda nije reizabran u isto ili više zvanje i doneseno je rješenje o prestanku ugovora o radu. Univerzitet u Banjaluci ne komentariše sudske postupke koji su u toku", kazali su iz Univerziteta.