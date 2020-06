Unsko-sanski kanton prepušten sam sebi: Dnevno stiže 300 migranata

BIHAĆ - Broj migranata koji ulaze na prostor Unsko-sanskog kantona drastično se povećava, tako da u posljednje vrijeme oko 300 ilegalnih stranih državljana dnevno stiže na područje ovog kantona.

Ovo je potvrdio Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova USK, istakavši kako sada ima oko 2.000 migranata bez riješenog pitanja smještaja.

"Očigledno je da svi čiste vlastita dvorišta i nama ponovo prebacuju cijeli problem. Svjesni smo da će se, kako vrijeme bude odmicalo, situacija usložnjavati, ali smo se ovoga puta pripremili bolje nego ranijih godina", istakao je Kljajić.

Prema riječima portparola MUP-a USK Ale Šiljdedića, u posljednje vrijeme najveći broj migranata stiže autobusima iz pravca Banjaluke na područje Bosanske Krupe.

"Migranti su shvatili da je razdaljina od Bosanske Krupe do Bihaća pedesetak kilometara, dok dionica od Ključa iznosi više od stotinu kilometara. Zato se u posljednje vrijeme autobusima prebacuju iz Sarajeva i Tuzle do Banjaluke, a potom prevoze do Bosanske Krupe", kazao je Šiljdedić.

On je potvrdio kako policija na ulazu u Unsko-sanski kanton kontroliše sva vozila i izvodi migrante, shodno odluci kantonalnih vlasti o zabrani ulaska za njih. Međutim, njih je teško zadržati jer oni najčešće pješice, koristeći alternativne putne pravce nastavljaju svoj put, a policija nema dovoljno resursa da to spriječi. Dodao je kako, proporcionalno povećanju broja migranata, raste i broj krivičnih djela čiji su oni počinioci.

"Dešavaju se incidenti, jer su migranti na ulici prepušteni sami sebi, u potrazi za smještajem i hranom, i nemili događaji su svakodnevni, kazao je Šiljdedić.

Kada se radi o migrantima u USK, trenutno je najveći problem gdje ih smjestiti, s obzirom na to da su kapaciteti u svim prihvatnim centrima maksimalno popunjeni.

Kljajić je još jednom ponovio kako su vlasti u USK odlučne da zatvore prihvatni centar "Bira", u kojem se trenutno nalazi oko 500 migranata, bez obzira na protivljenje međunarodnih organizacija.

"Za nas je važno da centri za migrante ne budu u gradskom području i zabrana je da se u 'Biri' prihvataju novi korisnici. U narednom periodu treba povećati kapacitete na Lipi kako bismo tamo nastavili izmještanje migranata. Takve su prilike na terenu i bolje je da oni budu tamo, gdje ima više prostora i mogućnosti da ih držimo pod sigurnosnom i zdravstvenom kontrolom", istakao je Kljajić.