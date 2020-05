Upaljen meteoalarm za cijelu BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Žuti meteoalarm upaljen je za danas za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine zbog obilnih padavina i grmljavine.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Ponegdje u centalnim i istočnim područjima, uz kišu moguća je i pojava grada.

Krajem dana, postupan prestanak padavina, najprije u sjevrnim područjima, a u noći sa srijede na četvrtak i u ostalim djelovima.

Vjetar slab do umjeren istočnog smjera, a u sjevrozapadnim područjimaana momente i pojačan. Poslije podne, vjetar mijenja smjer na sjever.

Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu od 22 do 24 stepena.