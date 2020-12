Upaljen meteoalarm za dijelove BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Evropski meteorološki servis "Meteoalarm" upalio je narandžasti i žuti meteoalarm za dijelove Bosne i Hercegovine.

Zbog velike količine padavina narandžasti meteoalarm upaljen je za regije Livna i Trebinja. Žuti meteoalarm je upaljen za regije Bihaća, Mostara i Foče.

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom. Na istoku i sjeveroistoku bez padavina. Obilnije padavine na zapadu i jugozapadu, kao i na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren u Posavini i Krajini sjeverozapadni, a u ostatku zemlje uglavnom jugoistočni. U Hercegovini i u jugozapadnim dijelovima očekuju se povremno jaki udari juga. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 8 do 12, a dnevna u Krajini od -1 do 5, u ostatku od 6 do 11, na jugu do 15 °C.

U petak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, a u sjevernijim dijelovima u jutarnjim satima ili tokom prijepodneva. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 7 do 12, a dnevna od 3 do 9, u Hercegovini i na sjeveroistoku od 10 do 15 °C.

U subotu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i na jugozapadu. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 8 do 12, a dnevna od 9 do 15 °C.

U nedjelju se prognozira oblačno vrijeme sa kišom. U Krajini postepen prestanak padavina poslije podne, a na istoku i sjeveroistoku kiša se očekuje u večernjim satima. Obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu zemlje. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 °C.

(N1)