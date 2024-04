Upaljen narandžasti meteoalarm u BiH, stiže promjena vremena

SARAJEVO - Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje sa sjeverozapada.

Poslijepodne lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a tokom noći kiša i lokalni pljuskovi širom zemlje.

Na planinama kiša će prelaziti i u susnježicu i snijeg. Vjetar umjeren do pojačan južni i jugozapadni, a na momente i olujan. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a najviša dnevna od 20 do 26, na sjeveru Bosne do 28 stupnjeva.

U Sarajevu jutro malo do umjereno oblačno. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Krajem dana i tokom noći se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna temperatura oko 22 stupnja.

Za skoro cijelo područje Bosne i Hercegovine na snazi ne narandžasti meteoalarm zbog snažnog vjetra.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.