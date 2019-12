Upaljen žuti meteoalarm za područje cijele BiH

SARAJEVO / BANJALUKA - U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros je oblačno, dok se u drugoj polovini dana očekuje postepeno razvedravanje.

Prijepodne više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar na sjeveru slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura.

Zbog niskih temperatura na području gotovo cijele BiH izdato je žuto upozorenje.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između minus tri i tri stepena Celzijusa, na jugu zemlje do osam.

U utorak po kotlinama u centralnim i istočnim područjima će biti magle. Prijepodne na sjeveru povećanje oblačnosti, a poslijepodne naoblačenje u Hercegovini. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između minus deset i minus četiri, na jugu zemlje do dva. Najviša dnevna temperatura uglavnom između minus dva i tri, na jugu zemlje do devet.

U srijedu, prvog dana nove, 2020. godine, u Hercegovini i jugozapadu vedro. U sjevernim dijelovima umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar na sjeveru slab sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura većinom između minus 11 i minus dva, na jugu do četiri stepena. Najviša dnevna temperatura uglavnom između minus jedan i četiri, na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusa.