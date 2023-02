Upis prvačića za samo pet minuta

DOBOJ - Elektronski upis učenika u prvi razred osnovne škole, iako majkama i očevima štedi vrijeme i živce, nije spriječio pojedine roditelje u Doboju da i dalje "pješke" upisuju đake prvake, jer lično kucaju na vrata obrazovnih ustanova.

"Imali smo prije dva dana roditelja koji je rekao da ne želi da mu se dijete upisuje elektronski, donio je rodni list, pitao šta ostalo treba i mi smo ga obavijestili koje su dalje procedure. Imamo i telefonskih poziva, kažu: 'Mi smo to odradili, da li je sada u redu?' Nisu ljudi sigurni da su upisali djecu, jer je to neka novina", rekao je Ljubiša Blagojević, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola dobojske regije i direktor Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić".

On je istakao da je iz ugla roditelja elektronski upis bolji, jer su do sada morali čekati u redovima da pribave rodni list i uvjerenje o prebivalištu.

"Na području grada Doboja očekujemo u devet osnovnih škola da bude od 450 do 500 upisanih prvačića, znači, treba izdati 450 do 500 rodnih listova i uvjerenja. Na taj način radimo uštedu i olakšavamo, jer će nam automatski biti sačuvani ti podaci o rodnom listu. Ono što roditelje možda najviše brine jeste tajnost podataka. Mi smo dobili stroge instrukcije ko ima pristup, da se te šifre za pristupanje toj aplikaciji strogo drže u tajnosti, da samo imaju dvije osobe koje su zadužene za taj dio i koje imaju pristup tom sistemu, da to ne može neko da zloupotrebi. Tako da roditelji ne treba da brinu da će neko njihove podatke ili podatke učenika da zloupotrijebi", kaže Blagojević.

Izabela Trgić, majka šestogodišnje Sare, nije imala dilemu na koji način će da upiše svoje dijete.

"Na sajtu Osnovne škole 'Milan Rakić' u Velikoj Bukovici, gdje će moje dijete od septembra da krene u školu, pročitala sam da je u toku upis djece i da se ta procedura može obaviti putem aplikacije. Za samo pet minuta ja sam uspjela da prijavim svoju djevojčicu, vrlo lako i jednostavno. Ukucaju se osnovni podaci i za dijete i za roditelja, i u suštini odobrite da škola u vaše ime izvadi svu neophodnu dokumentaciju koja je potrebna za upis djeteta. Uštedjelo mi je dosta vremena, jer ja bih morala da uzmem slobodan dan na poslu, pa da odem da prikupim svu tu dokumentaciju, pa da odem do škole da upišem dijete, a ovako sam to uradila od kuće", kazala je Izabela.

Nakon elektronskog upisa roditelji će na mail ili telefon dobiti termin za testiranje djeteta, koje, poručuje defektolog Ivana Todorović, nije strašno.

"Traje petnaest do dvadeset minuta, sve zavisi. To je uglavnom razgovor koji je vezan za neke osnovne sposobnosti, prostorna orijentacija, uočavanje sličnosti i razlika, boje, malo procijenimo i govor djeteta. Kada mi izvršimo testiranje, imamo tamo opciju da kažemo da li je dijete spremno ili nije spremno za školu", pojasnila je Todorovićeva.

Ona je dodala da će roditelji koji ne žele djecu da upišu elektronski nakon 15. marta moći lično da dođu u školu, donesu potrebne dokumente i dobiju termin za testiranje.