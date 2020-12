Uplaćeno 4,3 miliona KM advokatima za odbranu po službenoj dužnosti

BANJALUKA - Ministarstvo pravde Republike Srpske u saradnji sa Advokatskom komorom Srpske uplatilo je 4,3 miliona KM dugovanja advokatima za odbranu po službenoj dužnosti od 2010. godine, izjavio je resorni ministar Anton Kasipović.

"Nastojali smo i uspjeli najvećim dijelom da izmirimo dugovanja u prethodnih deset godina", rekao je Srni Kasipović, komentarišući informacije koje su se pojavile u javnom diskursu koje se odnose na naknade za advokate u vezi sa odbranom po službenoj dužnosti.

Kasipović je istakao da ostaje da se moraju uređivati odnosi sa sudovima, Advokatskom komorom Republike Srpske i budžetskim sistemom, te da utvrde kako se i na koji način odabiraju advokati koji brane po službenoj dužnosti.

On je podsjetio da su dugovanja od 2010. godine nastala daleko prije nego što je počeo raditi u Ministarstvu pravde Republike Srpske.

"Nesporna činjenica da su ti ljudi zaradili taj novac. Sticaj okolnosti je bio da im to na vrijeme nije uplaćivano. Sve i jedno pitanje, sve i jedna suma i naknada uvijek je dogovarana, usklađivana sa Advokatskom komorom Republike Srpske", pojasnio je Kasipović.

Kasipović je istakao da je Ministarstvo pravde Republike Srpske, budući da je riječ o troškovima budžeta, u svakom trenutku razmatralo ta pitanja sa sudovima u kojima su postupali advokati i u skladu sa propisima koji prate budžetski sistem.

"Nikada nisam razgovarao pojedinačno sa bilo kojim advokatom, nikada nisam održao sastanak u Ministarstvu prave Republike Srpske ili izvan resornog ministarstva ni sa jednim advokatom", naveo je Kasipović.

On je dodao da su svaki put njegovi razgovori bili sa Advokatskom komorom Republike Srpske od Skupštine 10. novembra 2018. godine i dalje, uvijek sa predstavnicima Komore.

"Bilo kakvo zapažanje, razmatranje i bilo kakva ocjena da sam bilo kada, bilo s kim i bilo gdje razgovarao pojedinačno o bilo kojem potraživanju jednostavno ne stoji", istakao je ministar pravde Republike Srpske.

Kasipović je rekao da nikada nije razgovarao sa advokatima, kojih u Republici Srpskoj ima 580, o pojedinačnom potraživanju, nego uvijek i jedino samo o potraživanjima advokata, ali ne toliko zbog namjere da riješi njihova potraživanja, nego prije svega da razumije potrebe građana Republike Srpske koji nekada nisu u prilici da u sporovima koje vode plate ili angažuju advokate.

"Da bi to advokati radili bilo je bitno da im se isplate potraživanja na koja realno imaju pravo od 2010. godine", pojasnio je Kasipović.

Budući da u javnom diskursu postoji razmatranje, pa i u smislu da je ministar pravde Republike Srpske imao na bilo koji način neku pogodnost iz toga, Kasipović je istakao da nikada nije razgovarao sa bilo kojim advokatom.

"Nikada nisam dojavio, natuknuo, stavio do znanja da me bilo šta zanima u odnosu na to da bilo koji advokat ima bilo koje potraživanje. Nikada mi niko od advokata nije ponudio nešto. Da je ponudio, a vjerovatno je da zbog toga i nije, ja to ne bih prihvatio, odnosno pokrenuo bih postupak. Zbog časti i ugleda i profesionalnog statusa advokatske profesije meni to nikada niko nikada nije ponudio", istakao je Kasipović.

Ministar pravde je rekao da je važno da se zadrži status advokatske profesije u Republici Srpskoj, ističući da je u tom pogledu potrebno uređivati dalje odnose i u pogledu izbora advokata koji zastupaju po službenoj dužnosti.

On je rekao da je to obaveza koju imaju Ministarstvo pravde i sudovi u Republici Srpskoj i na tome će raditi.

"Ministarstvo pravde Republike Srpske stoji na raspolaganju i mi ćemo inicirati raspravu i donošenje određenih zakonskih rješenja, podzakonskih akata, postupanja sudova u smislu kako, na koji način i u kojim okolnostima se biraju advokati za odbrane po službenoj dužnosti", zaključio je ministar pravde Republike Srpske.