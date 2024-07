Upozorenje: Oprez, medvjedi silaze sa Grmeča

SANSKI MOST - Na području kanjona rijeke Sane, između Sanskog Mosta i Ključa, u posljednjih nekoliko dana zabilježeno je pojačano prisustvo nekoliko medvjeda, zbog čega su svi koji se kreću tim prostorima upozoreni na povećani oprez.

Sportsko ribolovno društvo Ključ iz istoimenog grada upozorilo je svoje članove koji ribare na ovom dijelu Sane da su tri medvjeda primijećena između sela Ninići i Sokolovo neposredno na obalama rijeke.

"Jedan naš član uspio je fotografisati jednog medvjeda i vidi se da je to životinja stara možda dvije ili tri godine, koja se možda tek osamostalila. To nije jedini medvjed koji je primijećen, a pretpostavljamo da se spuštaju do vode kako bi utolili žeđ", kaže Anel Pudić Žora, član ključkog udruženja.

Prema njegovim riječima, medvjedi su primijećeni na strani rijeke koja gravitira prema Grmeču, pa se pretpostavlja kako su medvjedi sišli iz viših područja planine.

Na njihovo prisustvo upozorili su iz Lovačkog društva "Sana", te uputili upozorenje izletnicima, planinarima i svima koji se kreću kroz prirodu da budu oprezni.

Kako ističu lovci, ukoliko su žedni ili gladni, medvjedi mogu pokazati veći stepen agresivnosti nego inače.

Također, medvjedi su primijećeni i na širem području sela Kljevci i Čaplje, nadomak Sanskog Mosta, ali mještani nisu u međuvremenu prijavili nikakvu štetu od njih.

Prema procjenama iz sanskog lovačkog društva, samo na području lovišta kojim oni gazduju trenutno obitava preko pedeset medvjeda. Zbog stroge zabrane lova na medvjede i visokih kazni, populacija medvjeda se u grmečkim šumama uspjela rehabilitirati, a posljednjih godina bilježi se i šteta koju medvjedi čine. Najčešće su na njihovoj meti košnice, s obzirom na to da brojni ovdašnji pčelari posjeduju pokretne pčelinjake koje odvoze na ispašu, a zna se desiti i da napadaju stoku na ispaši.

Do sada nije zabilježen slučaj na ovim prostorima da je medvjed napao čovjeka, a životinja se pri takvim susretima najčešće povlači.

Lovci upozoravaju da jedino medvjedica u takvim slučajevima zna biti agresivna ako pomisli da su ugroženi njeni mladunci.

