Upozorenje RHMZ-a: Olujni vjetar prijeti Srpskoj

BANJALUKA - Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske (RHMZ) najavili su jak vjetar za 27. i 28. mart.

Kako su saopštili, 27. marta ujutru jača vjetar i od sredine dana do četvrtka 28. marta uveče očekuje se vjetrovito vrijeme uz jak do olujni jugo.

"Očekuju se udari od 50 do 70 km/h, u višim predjelima u Krajini i Hercegovini ponegdje i preko 80 km/h. Na sjeveroistoku (Semberija, Posavina) vjetar umjeren do jak uz udare vjetra od 40 do 60 km/h", naveli iz RHMZ.

Iz Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice pozivaju stanovništvo, pravna i fizička lica, da blagovremeno preduzmu sve mjere i radnje na zaštiti ljudi i materijalnih dobara, te da svoje aktivnosti na otvorenom prostoru prilagode najavama meteorologa, navodi se na sajtu banjalučke Gradske uprave.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.