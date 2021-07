Upozorenje na moguće nepogode do nedjelje

BANJALUKA - U Republici Srpskoj su danas i tokom vikenda moguće lokalne nepogode, koje bi danas i sutra mogle biti praćene gradom, upozornjno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Iz Zavoda su naveli da će i danas biti veoma vruće, sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 32 do 37, lokalno i oko 39 stepeni Celzijusovih.

"Poslije podne i uveče uglavnom od centralnih predjela ka sjeveru, sjeveroistoku i istoku očekuju se pljuskovi sa grmljavinom praćeni jačim vjetrom u zoni padavina, a moguća je pojava grada lokalno", navedeno je u saopštenju.

Sutra ujutru će biti promjenljivo do umjereno oblačno od jugozapada ka sjeveru i istoku mjestimično moguća koja kap kiše, u ostalim predjelima pretežno vedro i sunčano.

Tokom dana će na sjeveru biti pretežno oblačno, poslije podne promjenljivo uz uslove za pokoji pljusak praćen grmljavinom, uglavnom od centralnih predjela ka istoku i jugoistoku, gdje su moguće i lokalne nepogode praćene gradom i jačim vjetrom u zoni padavina, dok će dnevna temperatura vazduha biti malo niža nego prethodnih dana, a noću će biti svježije.

Minimalna temperature vazduha biće od 14 do 20, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugoistoku i jugu do 36 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 11. jula, jutro će u većini predjela biti vedro i sunčano, u istočnim predjelima biće promjenljivo oblačno, dok će tokom dana i poslije podne biti uslova za po koji pljusak praćen grmljavinom, uglavnom od centralnih predjela ka istoku i jugoistoku, a moguće su i lokalne nepogode.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće 14 do 20, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 12. jula, jutro će u većini predjela biti vedro i sunčano, a tokom dana će biti sunčano i ponovo veoma toplo, uz porast dnevne temperature vazduha, koja će iznositi od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih, dok će minimalna iznositi od 14 do 20 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 13. jula, jutro će u većini predjela biti vedro i sunčano, a tokom dana sunčano i vruće, uz malu dnevnu oblačnost.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od 14 do 20, a najviša dnevna od 29 do 35, na sjeveru i jugu do 38 stepeni Celzijusovih.