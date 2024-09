Upozorenje na obilne padavine i porast bujičnih vodotokova u Srpskoj

BANJALUKA - U Hercegovini i na sjeverozapadu Republike Srpske moguć je porast bujičnih vodotokova zbog obilnih padavina, kao i problemi sa oborinskim vodama i oticanjem vode u urbanim zonama, upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na ovom području će pasti od 40 do 80 litara kiše po metru kvadratnom, a lokalno je moguće i više od 100 litara.

Nagla promjena vremena i zahlađenje, kao i jača kiša, danas su zahvatili većinu predjela, osim krajnjeg sjeveroistoka (Semberija), a nove jače padavine očekuju se u subotu veče i u nedjelju, prenosi Srna.

Danas će duvati povremeno jak vjetar čiji će udari biti od 30 do 50 kilometara na čas, a na jugu do olujni vjetar ponegdje do 70 kilometara na čas.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 12 stepeni na zapadu do 20 stepeni na jugu Hercegovine, a do večeri će doći do značajnijeg zahlađenja kada će biti samo od šest do deset stepeni, na jugu do 14, a u višim predelima od tri stepena Celzijusova.

Hladnije vrijeme za ovo doba godine biće i tokom vikenda.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.