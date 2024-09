Upozorenje na obilnije padavine i jak vjetar

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je za danas upozorenje na obilnije padavine u Hercegovini i na zjeverozapadu Srpske, te na jak do olujni vjetar.

Prva kišna zona ujutru će donijeti jače padavine u Hercegoviniu i na krajnjem sjeverozapadu, a tokom popodneva će se premještati od zapada ka istoku.

Obilnije padavine očekuju se u Hercegovini i to 40 do 80 litara kiše po metru kvadratnom, kao i na sjeverozapadu od 20 do 40 litara po metru kvadratnom.

U ostalim predjelima padavina će biti znatno manje, a najmanje kiše će pasti u Semberiji.

Duvaće jak do olujni jugo. Udari vjetra biće od 50 do 70 kilometara na čas, na planinama na zapadu ponegdje jači od 80 kilometara na čas, a na krajnjem sjeveru duž rijeke Save slabiji oko 40-50 kilometara na čas.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.