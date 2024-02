Upozorenje stručnjaka: Povrede od petardi mogu ostaviti cjeloživotne posljedice

BIJELJINA - Proslave novogodišnjih i božićnih praznika svake godine u Republici Srpskoj budu propraćene pojačanom upotrebom pirotehničkih sredstava, prije svega petardi. Osim što se njihovom upotrebom narušava javni red i mir, odnosno uznemiravaju građani, nisu rijetki slučajevi povređivanja, posebno kod djece i mladih.

Stručnjaci upozoravaju da nestručnim i neopreznim rukovanjem pirotehničkim sredstvima može doći do neželjenih posljedica, težeg i lakšeg samopovređivanja, ali i povređivanja drugih osoba.

Iz Ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) ističu za "Nezavisne novine" da su zbog upotrebe pirotehničkih sredstava na mjestima i na način kojim se izaziva uznemirenost građana u 2023. godini evidentirana 23 prekršaja, dok je u 2022. godini bilo 13 prekršaja.

"Zakonom o javnom redu i miru Republike Srpske u članu 14. propisan je prekršaj upotreba pirotehničkih sredstava, a predviđena sankcija za fizičko lice je novčana kazna od 300 do 900 konvertibilnih maraka, dok je za privredno društvo i drugo pravno lice u iznosu od 2.000 do 6.000 KM", kazali su iz MUP-a.

Dodaju da je Zakonom o javnom redu i miru, u članu 27, propisan prekršaj propuštanje obaveze brige o maloljetniku.

"Roditelj, usvojilac, odnosno staralac maloljetnika koji je počinio prekršaj javnog reda i mira propisan ovim zakonom, ako je izvršenje prekršaja posljedica njihovog propuštanja dužne brige o maloljetniku, a u mogućnosti su da takav nadzor vrše, biće kažnjen novčanom kaznom od 400 KM do 1.200 KM. Za prekršaj javnog reda i mira koji maloljetnik počini u periodu od 23 do šest časova biće kažnjen roditelj, usvojilac, odnosno staralac maloljetnika novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM", ističu iz MUP-a RS i dodaju da će, prema Zakonu o prekršajima Republike Srpske, ukoliko prekršaj počini maloljetnik koji nije navršio 14 godina u vrijeme izvršenja prekršaja, prekršajno neodgovorno lice, roditelj, odnosno staratelj maloljetnika biti kažnjen za navedeni prekršaj kao da ga je sam počinio.

I pored novčanih kazni, maloljetnici i dalje pribjegavaju upotrebi pirotehničkih sredstva, ali su u posljednje vrijeme, na svu sreću, povrede od ovih sredstava manje u odnosu na prethodne godine.

Potvrdio je to u razgovoru za "Nezavisne novine" primarijus doktor Mikajlo Lazić, specijalista dječje hirurgije i pedijatar opšte bolnice "Sveti vračevi" u Bijeljini.

"Vjerovatno je povreda manje zbog kampanja koje su vođene zadnjih nekoliko godina, koje su upozoravale na opasnost pirotehničkih sredstava, prvenstveno petardi. I zaista je dobro da se upozorava na štetnost petardi, jer povrede koje mogu nastati od pirotehnike su raznovrsne. To mogu biti manje povrede, sitne oguljotine, opekotine, ali i drastične posljedice, kao što su povrede šake, gdje dolazi do gubitka dijelova šake, prvenstveno prstiju. Pored povrede šake, opasne su i povrede lica, posebno očiju, koje mogu biti veoma opasne, a mogu se završiti i gubitkom vida", objašnjava Lazić.

Napominje da je posljednjih dvadesetak godina specijalista dječje hirurgije, tako da se u svojoj karijeri susretao sa mnogim povredama koje su nastale korištenjem pirotehničkih sredstava.

"To su prvenstveno povrede šake, od sitnih napuknuća na koži, ranica koje se završavaju jednostavnim ušivanjem, do težih povreda, gdje su i dijelovi šake morali da budu amputirani", priča doktor Lazić i napominje da je najbitnije, kada dođe do povrede šake od strane pirotehničkih sredstava, čistom ili sterilnom gazom zamotati ranu i dovesti pacijenta u bolnicu.

"Često ponavljam da se pirotehničkim sredstvima stvarno ne treba igrati, jer većina tih sredstava je nebezbijedna, a eksplozija samo u šaci može dovesti do gubitka i čitave šake, a to ostaje za čitav život. Sa takvim stvarima se ne treba igrati, jer to nisu sredstva za igru, a ja bi ih čak i zakonski zabranio petarde, jer ničemu ne koriste, a znaju biti vrlo opasne. Zamislite jedno dijete koje u igri ostane bez dijela tijela ili ne daj bože, bez vida", zaključio je doktor Lazić.

