Upozorenje vozačima zbog jakih udara vjetra

BANJALUKA - Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je jutros vozače na povremeno jake udare vjetra na pojedinim dionicama, kao i na duža čekanja u oba smjera na graničnom prelazu Gradiška, između BiH i Hrvatske.

Saobraćaj se jutros odvija nesmetano, po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, magle ima u kotlinama, duž rijeka i u višim predjelima, a povećana je i opasnost od odrona.

Kada je riječ o graničnim prelazima, osim gužve u Gradišci, na ostalim prelazima se ne čeka duže od 30 minuta.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi saobraćaj je regulisan privremenom signalizacija, čije je poštivanje obavezno.

Zbog izgradnje mosta na rijeci Savi izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška, u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala. Vozačima se savjetuje da voze opreznije i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Saobraćaj je zbog radova usporen na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce, na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina, dionica Brčko-Donja Bukovica, te na magistralnim putnim pravcima Johovac-Rudanka na području Doboja, Modriča-Vukosavlje /Jakeš/-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-Karuše na granici sa Federacijom BiH (FBiH), Karakaj-Drinjača, Drinjača-Milići-Vlasenica, te u Prijedoru gdje je u toku gradnja kružnog toka.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su i na magistralnom putu Kotor Varoš-Obodnik, kao i na dionici Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo.

Zbog aktiviranih klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare (Mačkovac)-Čelić i Šekovići-Caparde, te na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, kao i na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad.

U FBiH na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac do 16.00 časova na snazi su polučasovne obustave saobraćaja, uz petnaestominutno propuštanje vozila, a do 15.00 časova i kroz tunel Skela na magistralnom putu Donji Vakuf-Jajce.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 5.00 do 21.00 čas, od 21.00 sat do pola časa poslije ponoći vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od pola časa poslije ponoći do 5.00 časova obustavljen saobraćaj kroz tunel.

Za vrijeme obustave vozila do sedam i po tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad sedam i po tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima Ključ-Bosanski Petrovac preko prevoja Lanište, Srebrenik-Orašje u tunelu Ormanica i Doljani-Metković između graničnih prelaza.

Iz AMS-a podsjećaju vozače da je na snazi akcija "Niti jedna čaša prije vožnje!", kojom se želi ukazati na opasnosti upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola.