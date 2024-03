Uredniku portala Prometej danima stižu prijetnje, želi da napusti BiH

Lavina komentara i prijetnji putem društvenih mreža proteklih nekoliko dana stigla je na račun urednika portala Prometej i docenta na Prirodno-matematičkom fakultetu Franje Šarčevića.

Naime, putem društvene mreže X Šarčević je prokomentirao fotografiju gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić sa dječakom u uniformi i zelenom beretkom na glavi.

Tada je naveo kako je prema njegovom mišljenju ovo simbol samo jednog poremećenog društva u kojem se BiH nalazi.

„Takva fotografija kojom se na Dan nezavisnosti pohvalila socijaldemokratska gradonačelnica Sarajeva, koja dolazi iz nominalno lijeve i najprogresivnije partije ovdje, pa ipak šalje takve militantske poruke i zloupotrebljava dijete, po meni je simbol jednog poremećenog društva. Rekao sam da se bojim da takvom društvu više niko ne može pomoći”, navedeno je bilo u objavi Šarčevića (1.marta 2024.)

No, nakon ove objave uslijedilo je niz negativnih komentara, prijetnji, ali i uvreda na njegov račun.

“Ovo je profesor na PMF. On predaje našoj djeci. Njemu smeta što svaki Bošnjak i Bošnjakinja moraju da njeguju. E što si bio profesor, bio si. Dolazim profesore”, samo je jedna od prijetnji koje je uputio izvjesni Admir Mujanović, vijećnik Općinskog vijeća opštine Hadžići.

U izjavi za N1 Šarčević je kazao da se ne osjeća sigurno nakon prijetnji te da je podnio prijavu protiv Mujanovića. Kako kaže nikada neće odustati od puta pravde.

“Radi se o nastavku nečega što se događa dugi niz godina. Pogotovo od ljeta 2017. godine i ovo je samo jedna od kulminacija mnogih tih ciklusa. Zasmeta im svaki put kada stavim do znanja neke stvari. Čitav život sam protiv hrvatskog i srpskog nacionalizma. Zasmeta im da sam borac i protiv bošnjačkog nacionalizma. Ne pristajem na laži i ucjene i njegov šovinizam. Ne pristajem na to ni kada su u pitanju Hrvati ili Srbi. Zato žele da me uklone odavde gdje jesam. Prijete mi da će da me istjeraju sa fakulteta milom ili silom”, ispričao je za N1.

Potvrdio je da je danas MUP-u Kantona Sarajevo i zvanično podnio prijave.

“Tako je jedan vijećnik iz Općinskog vijeća Hadžići javno objavio moje lične podatke, čak i adresu. Zahvaljujući njemu neću više biti tu. On će policiji i tužilaštvu objasniti šta znači da će da me ukloni. Bio sam na policiji danas i podnio prijavu s dokazima o prijetnjama. Osim toga, policiji sam na uvid dao spisak dijela sadržaja i poruka koje sam primio. Moja porodica je izložena prijetnjama, a osim toga javno se poziva na to da trebam dobiti otkaz na fakultetu i biti fizički uklonjen, ma šta to značilo”, istakao je Franjo.

S obzirom da se ne nalazi po prvi put na meti online nasilja i govora mržnje, Šarčević je odlučio da napusti BiH.

“Osjećam se uznemireno i to me konstantno prati u različitim segmentima mog života. Umoran sam od toga da objašnjavam razlog svog postojanja i svoje elementarne, moralne činjenice. Ne želim da moja djeca odrastaju u ovakom društvu. Odlučan sam da odem iz BiH“, zaključio je on.

