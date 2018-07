Uručene glavne nagrade dobitnicima "Velikog ljetnog RAČUNanja"

BANJALUKA - Dodjela nagrada srećnim dobitnicima nagradne igre „Veliko ljetno RAČUNanje“, koju je organizovao domaći trgovački lanac Tropic i mojMarket uz podršku Banjalučke pivare, upriličena je juče.

Nagradna igra trajala je od 1. maja do 26. juna, a u njoj su mogli da učestvuju svi kupci trgovačkog lanca Tropic i mojMarket koji su na svojim računima imali 5 KM ili više kupljenog Nektar piva. Najsrećnijima od njih pripale su vrijedne nagrade: Nikola Aničić osvojio je prvu nagradu – Volkswagen Polo automobil, dok je račun Ljiljane Knežević izvučen za nagradu Peugeot skuter, a Igoru Klindiću učešće u nagradnoj igri donijelo je telefon iPhone X.

Nagrade su dobitnicima uručili portparol domaćeg trgovačkog lanca Tropic i mojMarket, Aleksandra Marković i generalni direktor Banjalučke pivare, Nicholas Penny, poželjevši srećnim dobitnicima dugo i sigurno korišćenje.

"Kada su me obavijestili da je moj račun izvučen za glavnu nagradu, bio sam iznenađen i u nevjerici pa sam rekao supruzi da to provjeri na internetu. Bilo je tu više računa, što na moje, što na suprugino ime, s obzirom na to da svake nedjelje idemo u nabavku u Tropic centar u Banjaluci. Navjerovatnije će supruga voziti novi automobil, jer je ona bila srećne ruke i ubacila dobitni račun u kutiju", naveo je Nikola Aničić, koji je kući odvezao Volkswagen Polo automobil.

Iz trgovačkog lanca Tropic i mojMarket i Banjalučke pivare poručuju da su zadovoljni uspješno realizovanom nagradnom igrom i da se nadaju skorom zajedničkom projektu.