Uručene glavne nagrade - stan u centru Banjaluke i automobil "Audi A3"

BANJALUKA - Banjalučka pivara uručila je glavne nagrade pobjednicima velike nagradne igre Banjalučke pivare pod nazivom "Nektar u ruke, za srećne trenutke" koja je motivisala više stotina hiljada ljubitelja piva da se odazovu i učestvuju u ovoj nagradnoj igri.

Ovom prilikom su se u krugu Pivare okupili srećni dobitnici kojima su uručeni ključevi automobila i stana u centru Banjaluke. Kako podsjećaju iz Banjalučke pivare izvlačenje dobitnika je održano u srijedu, 7. septembra u prenosu uživo na programu televizije RTRS.

Glavna nagrada stan u centru Banjaluke otišla je ruke Trivičević Radivoja iz Priječana, koji nije krio zadovoljstvo što je osvojio ovu vrijednu nagradu.

"Srećan sam, što sam osvojio ovu nagradu, jer sam veliki ljubitelj "Nektar" piva i zasigurno popijem otprilike bar jedno pivo svaki dan. Ukućani su burno regovali kada smo došli do saznanja da sam upravo ja dobitnik, ali eto pokazalo se da je i to moguće. Nećete vjerovati, nisam pratio izvlačenje glavnih nagrada, ali kada je telefon počeo neprestano da zvoni onda je i početna nevjerica nestala i tada sam došao do spoznaje da sam upravo ja dobitnik", izjavio je Radivoje Trivičević iz Priječana.

Druga nagrada automobil "Audi A3" otišla je u ruke Zmijanjac Olivera iz Prijedora, koji je sa članovim porodice došao da preuzme nagradu.

"Prije svega, želio bih da se zahvalim Banjalučkoj pivari na dobijenoj nagradi. Moji ukućani i moja šira porodica konzumira "Nektar" pivo, može se reći da je to sastavni dio našeg života. Poslali smo više desetina koverata i presrećan sam što je izvučena jedna od njih. Pozivam sve građane Republike Srpske da konzumiraju Nektar pivo i učestvuju u nagradnim igrama", izjavio je Oliver Zmijanjac iz Prijedora.

Iz Banjalučke pivare, ne kriju oduševljenje odzivom na ovu nagradnu igru, a posebno su ponosni na stotine hiljada koverata koje su pristigle:

"Čini nas srećnim kada vidimo koliko nam je pristiglo koverata i to čak rekordnih 300.000 za izvlačenje glavnih nagrada, a to su stan u centru Banjaluke i "Audi A3". Ništa manje nas ne čini ponosnim i broj preko milion i 300.000 kodova koje su nam pivopije poslale u toku trajanja nagradne igre, za šta smo se pobrinuli da najvrijednije i nagradimo. Iskoristiću priliku da čestitam svim srećnim dobitnicima, a posebno našim dobitnicima glavnih nagrada i da im poželim da uživaju u osvojenim nagradama i naravno, da nastave da podjednako uživaju i u "Nektar" pivu", izjavio je Slobodan Srećković direktor marketinga Banjalučke pivare.

Pored glavnih nagrada u nagradnoj igri "Nektar u ruke, za srećne trenutke", tokom trajanja nagradne igre, dijeljene su i sljedeće nagrade: karte za Nektar OK FEST, stolovi za stoni fudbal i vaučeri za gorivo, LG TV i iPhone 1. Spisak svih dobitnika objavljen je na sajtu: www.nektarpivo.com.