Usijala se atmosfera u Lovačkom udruženju "Uzlomac" Kotor Varoš

KOTOR VAROŠ - Umjesto u lovištu, iz kojeg su odlukom resornog ministarstva udaljeni, kotorvaroški lovci, okupljeni oko Lovačkog udruženja "Uzlomac", svoje stavove mogli bi da ukrste ni manje ni više nego u - sudu.

Najavljuje to novoizabrani predsjednik "Uzlomca" Milan Vasiljević, nakon što je njegov prethodnik na toj funkciji Nedeljko Glamočak, koji tvrdi da je još lovački lider, izjavio da je sabor lovaca prekjuče poništio sve odluke donesene na nedavnoj sjednici Skupštine udruženja, te da će biti održani vanredni izbori.

Vasiljević je za "Nezavisne" izjavio da je Glamočak već jednom završio na sudu, ali bi se sličan epilog mogao ponovo dogoditi.

"Pošto ne vidim da Nedeljko pristaje na normalan razgovor, odnosno primopredaju dužnosti, mislim da će to završiti na sudu te da će samim tim lovci najviše biti uskraćeni", kaže Vasiljević. On je uvjeren da do vanrednih izbora, nakon što je on na proteklim izabran za predsjednika, neće doći.

"To je samo zamisao jednog čovjeka i ništa više! Na saboru u nedjelju, na kojem smo bili i ja i predsjednik Skupštine Udruženja Aleksandar Narić, od 330 do 350 članova, koliko imamo, bilo je tek 50 do 60 ljudi, od čega 35 do 40 iz Kneževa, inače Glamočakovog kraja. Čak se potpisala i jedna žena, a mi nijednu nemamo u članstvu", tvrdi Vasiljević.

Kritikuje Glamočaka i prvi lovac Srpske te dodaje da je i do njega došla informacija da je saboru prisustvovalo samo šezdesetak ljudi, od 330, te da kvoruma nije bilo.

"Drugo, prema Statutu sabor ne može poništavati odluke Skupštine", naveo je u izjavi za "Nezavisne" Savo Minić, predsjednik Lovačkog saveza RS.

Glamočak (SDS) je i član Zakonodavnog odbora u NS RS, a Minić kaže da je iznenađen jer neko ko bi veoma dobro trebalo da poznaje pravo, ali i unutrašnja akta Udruženja "Uzlomac", tvrdi da sabor može da derogira skupštinsku odluku. Minić apeluje da se, kako ističe, lični interesi sklone s puta razvoja lovstva.

"Moramo se riješiti ovakvih stvari, u smislu da jedna persona napravi situaciju da imamo stotine talaca. Konkretno, lovci Lovačkog udruženja 'Uzlomac' možda u ovom momentu toga nisu ni svjesni, ali mimo njih prolaze sredstva Vlade RS te projekti Lovačkog saveza", naglasio je Minić za "Nezavisne".

Glamočak, sa druge strane, ne bježi od eventualnog sudskog odlučivanja u ovom slučaju. Sudska je zadnja, ističe on, te dodaje da potpuno podržava odluke suda.

"Sud je taj koji donosi rješenja ko je odgovorno lice. Ja ću zapisnik sa sabora lovaca poslati na sud, neka se sud izjasni", navodi Glamočak.

Za razliku od ranijih izjava, čini se da Glamočak sada spušta loptu.

"U nedjelju je sabor lovaca donio zaključak da se ponove izbori i da svi lovci učestvuju u izboru predsjednika. Ja sam im rekao da više neću biti kandidat za predsjednika. To je, po mom mišljenju, izlaz", kaže on.

Ministarstvo: Vratite dozvole

Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS zatražilo obustavu lova divljači na području lovišta "Kotor Varoš", Lovačkom udruženju "Uzlomac" poslali su novi dopis, kojim traže vraćanje lovačkih dozvola.

"Tražili smo da se te dozvole vrate kako ih ne bi ispunjavali i izdavali dok se ne riješi sporna situacija u 'Uzlomcu'", rekli su za "Nezavisne" iz resornog ministarstva.